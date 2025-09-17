28
لبنان
نقابة العمال في الشمال تحذر المؤسسات التجارية من طرد العمال الطرابلسيين
Lebanon 24
17-09-2025
|
04:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقد رئيس
اتحاد نقابات العمال
والمستخدمين في
لبنان
الشمالي
، النقيب
شادي السيد
، اجتماعاً نقابياً تحضيرًا لتحرك احتجاجي ضد مؤسسات تجارية كبرى تقوم بطرد عمال طرابلسيين.
وقال السيد: "نطالب بافتتاح المزيد من المؤسسات التجارية الكبرى لتوسيع فرص العمل، ولكننا لن نسمح للمؤسسات بأن تطرد موظفي المدينة بطريقة غير قانونية".
وأضاف أن الطرد التعسفي للعمال يخالف
قانون العمل اللبناني
ويوازي الجرائم، مؤكداً أن المؤسسات مثل "سبينس" و"هابي" قامت باستبدال العمال الطرابلسيين بشكل عشوائي، دون مراعاة الشروط القانونية.
وختم السيد بتحذير صريح: "هذا بيان تحذيري، وما بعده سترونه في الوقت المناسب. نحن لن نسمح بأن يُرمى أبناء
طرابلس
في الشارع".
(الوكالة الوطنية)
قانون العمل اللبناني
اتحاد نقابات العمال
الوكالة الوطنية
نقابة العمال
شادي السيد
رئيس اتحاد
الطرابلسي
طرابلسي
