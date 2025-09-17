نقابة العمال في الشمال تحذر المؤسسات التجارية من طرد العمال الطرابلسيين

Advertisement

عقد رئيس والمستخدمين في ، النقيب ، اجتماعاً نقابياً تحضيرًا لتحرك احتجاجي ضد مؤسسات تجارية كبرى تقوم بطرد عمال طرابلسيين.وقال السيد: "نطالب بافتتاح المزيد من المؤسسات التجارية الكبرى لتوسيع فرص العمل، ولكننا لن نسمح للمؤسسات بأن تطرد موظفي المدينة بطريقة غير قانونية".وأضاف أن الطرد التعسفي للعمال يخالف ويوازي الجرائم، مؤكداً أن المؤسسات مثل "سبينس" و"هابي" قامت باستبدال العمال الطرابلسيين بشكل عشوائي، دون مراعاة الشروط القانونية.وختم السيد بتحذير صريح: "هذا بيان تحذيري، وما بعده سترونه في الوقت المناسب. نحن لن نسمح بأن يُرمى أبناء في الشارع".