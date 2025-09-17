Advertisement

لبنان

نقابة العمال في الشمال تحذر المؤسسات التجارية من طرد العمال الطرابلسيين

Lebanon 24
17-09-2025 | 04:11
A-
A+
Doc-P-1418080-638937043938450077.png
Doc-P-1418080-638937043938450077.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في لبنان الشمالي، النقيب شادي السيد، اجتماعاً نقابياً تحضيرًا لتحرك احتجاجي ضد مؤسسات تجارية كبرى تقوم بطرد عمال طرابلسيين.
Advertisement

وقال السيد: "نطالب بافتتاح المزيد من المؤسسات التجارية الكبرى لتوسيع فرص العمل، ولكننا لن نسمح للمؤسسات بأن تطرد موظفي المدينة بطريقة غير قانونية".

وأضاف أن الطرد التعسفي للعمال يخالف قانون العمل اللبناني ويوازي الجرائم، مؤكداً أن المؤسسات مثل "سبينس" و"هابي" قامت باستبدال العمال الطرابلسيين بشكل عشوائي، دون مراعاة الشروط القانونية.

وختم السيد بتحذير صريح: "هذا بيان تحذيري، وما بعده سترونه في الوقت المناسب. نحن لن نسمح بأن يُرمى أبناء طرابلس في الشارع".
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
نقابة عمال المخابز تحذّر: رغيف الخبز ليس مجالًا للاستهتار!
lebanon 24
17/09/2025 13:25:13 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان هنأت بتعيين الهيئة الناظمة للقطاع
lebanon 24
17/09/2025 13:25:13 Lebanon 24 Lebanon 24
اتحاد نقابات مستخدمي وعمال البترول ناشد المعنيين تفعيل منشآت الزهراني وطرابلس
lebanon 24
17/09/2025 13:25:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بهية الحريري تستقبل وفد اتحاد نقابات العمال الجنوبي والهيئة الإدارية الجديدة لمخاتير صيدا
lebanon 24
17/09/2025 13:25:13 Lebanon 24 Lebanon 24

قانون العمل اللبناني

اتحاد نقابات العمال

الوكالة الوطنية

نقابة العمال

شادي السيد

رئيس اتحاد

الطرابلسي

طرابلسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:13 | 2025-09-17
06:08 | 2025-09-17
06:04 | 2025-09-17
06:00 | 2025-09-17
05:47 | 2025-09-17
05:44 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24