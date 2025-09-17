في الـ24 ساعة الأخيرة.. هذه كانت مهام الدفاع المدني

Advertisement

أفادت ان عناصرها نفذت 71 مهمّة في الـ 24 ساعة الماضية، توزعت على الشكل التالي:-اخماد حرائق: 50: أعشاب: 32، أحراج: 2، أعشاب وأشجار: 2، آليات متنوعة: 2، مؤسسات: 3، كهرباء: 2، منازل: 3، نفايات: 4انقاذ: 2اسعاف: 14: حالات طارئة: 2، حوادث سير: 4، نقل مرضى: 7، نقل جثث: 1خدمات عامة: 4سلامة عامة: 1