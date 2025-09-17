المفتي قبلان: السيادة الوطنية فوق كل اعتبار

Advertisement

أصدر المفتي بيانًا حاد اللهجة، أكد فيه على أهمية التضحيات السيادية للمحافظة على واستقراره، مشدّدًا على أن الدولة تعيش بالتضحيات ودعم قدراتها الوطنية وليس بسياسات الخنق والتغاضي عن جهود .وأشار قبلان إلى ذكرى مذبحة البيجر، واصفًا إياها بأنها "جريمة التخلي الوطني عمّن استردّ الدولة والبلد دون أن يتربّح بالداخل منذ نصف قرن"، مضيفًا أن موقفه ليس تحديًا أو عنتريات، بل إصرار على والشراكة الأهلية والمصلحة السيادية، مذكّرًا الدولة بأن "لبنان لولا المقاومة الأسطورة لم يكن موجودًا اليوم".وأكد المفتي قبلان على وجوب التضامن مع في غزة، معتبرًا أن دعم قطر الشقيقة أمر ضروري، "لكن أولى بهذا التضامن أهل غزة الذين يُذبحون تحت نظر العالم المتحضر".وشدّد على مطالبة بتحمّل مسؤولياتها تجاه شعبها وجنوبها وخيارها السيادي والمقاومة، وأن الإنصاف السياسي مرتبط بالإنصاف السيادي، مشيرًا إلى أن "الحد الأدنى من الكرامة الوطنية والديْن التاريخي المزروع بعنق الدولة تجاه المقاومة وعطائها الأسطوري لا يمكن تجاوزه".ولفت قبلان إلى أن القطيعة والحقد مرفوضان، وأن "أنفسنا واحدة وبلدنا واحد"، محذرًا من أن المخاطر الإقليمية هائلة وأن أي خطأ سياسي قد يضع لبنان في قلب الزوال. كما أكد على دور كثقل تاريخي وقدرة وطنية تصالحية نادرة، وأن السيادة والمقاومة وجهان لعملة واحدة، لا يمكن التنازل عنهما.وختم المفتي بيانه بتحية لجرحى البيجر الأبرار، قائلًا: "عيوننا دون أعينكم، وكفوفنا دون كفوفكم، وأنفسنا دون أنفسكم، ولا شيء أعظم تضحيةً وشهامة ممن قدّموا لهذا الوطن أعز ما فيه ليبقى لبنان".