Advertisement

لبنان

في لبنان.. مشروعٌ لتنظيم "لم يسلّم سلاحه"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
17-09-2025 | 04:50
A-
A+

Doc-P-1418099-638937068254139663.webp
Doc-P-1418099-638937068254139663.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عُلم أنَّ حركة الجهاد الإسلامي بدأت مؤخراً داخل مخيم الرشيديّة في صور - جنوب لبنان، تنفيذ مشروع حيويّ خصوصاً بعد عملية تسليم السلاح التي جرت هناك من قبل حركة "فتح".
Advertisement
 

اللافت أنَّ الحركة لم تُقدم بعد على تسليم سلاحها للجيش على غرار ما فعلت "فتح".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" لن يسّلم سلاحه قبل حصوله على "الضمانات"
lebanon 24
17/09/2025 13:25:53 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب "حزب الله": سلاح "المقاومة" لن يُسلَّم
lebanon 24
17/09/2025 13:25:53 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان بين مطرقة الاعتداءات الإسرائيلية وسندان رفض "حزب الله" تسليم سلاحه
lebanon 24
17/09/2025 13:25:53 Lebanon 24 Lebanon 24
عضو الكابينت آفي ديختر للعربية: إذا لم يسلم حزب الله سلاحه سنستهدفه
lebanon 24
17/09/2025 13:25:53 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

حركة الجهاد الإسلامي

الجهاد الإسلامي

حركة الجهاد

جنوب لبنان

الإسلام

الرشيدي

إسلامي

الجهاد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:23 | 2025-09-17
06:13 | 2025-09-17
06:08 | 2025-09-17
06:04 | 2025-09-17
06:00 | 2025-09-17
05:47 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24