أجواء ضبابية وأمطار خفيفة تسبق استقرار الطقس السبت

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في الداخل وفوق الجبال، مع احتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة .-الحال العامة: طقس متقلب نسبيا يسيطر على و للمتوسط بسبب تأثير منخفض جوي محدود الفعالية، يؤدي الى اجواء عابقة و غائمة مع فرص لبعض الأمطار المتفرقة الخفيفة حتى مساء يوم الجمعة، حيث يعود الطقس الى الاستقرار وتعود درجات الحرارة للارتفاع يوم السبت.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في بين 24 و 32، في بين 22 و 31 درجة وفي بين 16 و 32 درجة.غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، مع فرص محدودة لهطول أمطار خفيفة بخاصة في المناطق الجبلية والجنوبية.غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض في الداخل وفوق الجبال، مع احتمال هطول أمطار خفيفة متفرقة .غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض محدود بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية ودون تعديل يذكر على الساحل، يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة شمال البلاد اعتبارا الظهر، كما تنشط الرياح ويرتفع معها موج البحر، على ان يستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من المساء.قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة على الساحل مع ضباب محلي على المرتفعات ورياح ناشطة أحيانا.-الحرارة على الساحل من 25 الى 29 درجة ، فوق الجبال من 16 الى 24 درجة ، في الداخل من 15 الى 34 درجة.-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، متقلبة احيانا تتراوح سرعتها بين 10 و 25 كم/س.-الانقشاع: متوسط على الساحل، سيىء فوق الجبال بسبب تكون الضباب .-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75%-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 28 درجة.-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.-ساعة : 6,22-ساعة غروب الشمس: 18,43