28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
28
o
النبطية
28
o
زحلة
30
o
بعلبك
15
o
بشري
23
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
للمواطنين.. خبر جديد يتعلق بـ"النافعة" وتسجيل السيارات
Lebanon 24
17-09-2025
|
05:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقّعت قبل ظهر اليوم، في
وزارة الداخلية
والبلديات، مذكرة تفاهم بين هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ممثلة برئيس مجلس إدارة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بالتكليف القاضي مروان عبود وشركة ليبان بوست ممثلة برئيس
مجلس الإدارة
المدير العام
للشركة اندريه
الرامي
، برعاية
وزير الداخلية
والبلديات أحمد
الحجار
وحضوره، وذلك بهدف تسهيل إنجاز المعاملات مما يخفف الضغط عن مراكز الهيئة ويوفر الوقت والجهد على المواطنين.
Advertisement
وحضر التوقيع رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات بالتكليف العميد نزيه قبرصلي، نائب المدير العام لشركة ليبان بوست شادي مغامس، رئيس مصلحة
الديوان
في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات بالتكليف كريستينا نعمة وعدد من المعنيين من الجانبين.
وتأتي مذكرة التفاهم هذه، في إطار خطة وزارة الداخلية والبلديات لتحديث الإدارة وتيسير أمور المواطنين وتخفيض كلفة إنجاز الخدمات عنهم.
وأعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات – مصلحة تسجيل السيارات البدء باستقبال طلبات المواطنين عبر مكاتب ليبان بوست اعتباراً من يوم غد الخميس 18 ايلول 2025، لإنجاز الخدمات الآتية:
- نقل ملكية سيارات السياحة الخصوصية والدراجات النارية المسجلة سابقا في كل من الدكوانة وجونية.
- تجديد رخص السوق الخصوصية والعمومية.
هذا وسيتم الإعلان تدريجيا عن الخدمات اللاحقة التي يمكن إنجازها عبر مكاتب ليبان بوست.
وذكّرت الهيئة المواطنين أنه يمكنهم إنجاز معاملاتهم، إضافة الى خدمة شركة ليبان بوست، إما عبر الحضور شخصياً الى مراكز الهيئة وإما عبر الموّكل منهم قانونا لإنجاز المعاملات من خلال حجز موعد مسبق عبر المنصة الالكترونية الخاصة بالهيئة tmo.gov.lb.
مواضيع ذات صلة
نقابات النقل تزور النافعة: إشادة بالإصلاحات وتخفيف معاناة المواطنين
Lebanon 24
نقابات النقل تزور النافعة: إشادة بالإصلاحات وتخفيف معاناة المواطنين
17/09/2025 13:26:33
17/09/2025 13:26:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"رويترز" عن البيت الأبيض: ترامب وقّع أمراً تنفيذيًّا يتعلق بتعديل نطاق الرسوم الجمركية المضادة
Lebanon 24
"رويترز" عن البيت الأبيض: ترامب وقّع أمراً تنفيذيًّا يتعلق بتعديل نطاق الرسوم الجمركية المضادة
17/09/2025 13:26:33
17/09/2025 13:26:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أ ف ب نقلا عن وزير الدفاع الإيطالي: الحكومة الإسرائيلية "فقدت الصواب والإنسانية" في ما يتعلّق بغزة
Lebanon 24
أ ف ب نقلا عن وزير الدفاع الإيطالي: الحكومة الإسرائيلية "فقدت الصواب والإنسانية" في ما يتعلّق بغزة
17/09/2025 13:26:33
17/09/2025 13:26:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تسوية سياسية تنتهي بـ"ترحيب" الحكومة بخطة الجيش وتجميد أي خطوة جديدة
Lebanon 24
تسوية سياسية تنتهي بـ"ترحيب" الحكومة بخطة الجيش وتجميد أي خطوة جديدة
17/09/2025 13:26:33
17/09/2025 13:26:33
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
رئيس مجلس الإدارة
وزارة الداخلية
وزير الداخلية
مجلس الإدارة
المدير العام
الديوان
الحجار
الرامي
تابع
قد يعجبك أيضاً
حزب "الكتائب" يُعلن مرشّحه عن المقعد المارونيّ في بعبدا
Lebanon 24
حزب "الكتائب" يُعلن مرشّحه عن المقعد المارونيّ في بعبدا
06:23 | 2025-09-17
17/09/2025 06:23:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فضل الله: على الحكومة تحديد أولويات الإنفاق بدل التذرع بعدم وجود الأموال
Lebanon 24
فضل الله: على الحكومة تحديد أولويات الإنفاق بدل التذرع بعدم وجود الأموال
06:13 | 2025-09-17
17/09/2025 06:13:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون: رسالتنا للخارج واضحة لبنان آمن وقادر على النهوض
Lebanon 24
الرئيس عون: رسالتنا للخارج واضحة لبنان آمن وقادر على النهوض
06:08 | 2025-09-17
17/09/2025 06:08:15
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي: بداية العام الدراسي جيدة في غالبية المدارس الرسمية
Lebanon 24
كرامي: بداية العام الدراسي جيدة في غالبية المدارس الرسمية
06:04 | 2025-09-17
17/09/2025 06:04:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مَنْ له مصلحة في تأجيل الإنتخابات؟
Lebanon 24
مَنْ له مصلحة في تأجيل الإنتخابات؟
06:00 | 2025-09-17
17/09/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!
Lebanon 24
السيارة انقلبت... الطفل عثمان توفي في حادث سير ومفاجأة في عمر السائق!
09:30 | 2025-09-16
16/09/2025 09:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة تستعد للحرب مع روسيا.. تقرير أميركي يكشف من هي
Lebanon 24
دولة تستعد للحرب مع روسيا.. تقرير أميركي يكشف من هي
12:30 | 2025-09-16
16/09/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون قال كلامًا في قمة الدوحة لم يسبقه إليه أحد من قبل
Lebanon 24
الرئيس عون قال كلامًا في قمة الدوحة لم يسبقه إليه أحد من قبل
09:00 | 2025-09-16
16/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحقيقات وأسرار داخل "حزب الله".. متى سيُكشف عنها؟
Lebanon 24
تحقيقات وأسرار داخل "حزب الله".. متى سيُكشف عنها؟
12:00 | 2025-09-16
16/09/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... مُذيعة الـ"أم تي في" في رسالة مُؤثّرة: إلى الفصل التالي
Lebanon 24
بالفيديو... مُذيعة الـ"أم تي في" في رسالة مُؤثّرة: إلى الفصل التالي
07:11 | 2025-09-16
16/09/2025 07:11:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
06:23 | 2025-09-17
حزب "الكتائب" يُعلن مرشّحه عن المقعد المارونيّ في بعبدا
06:13 | 2025-09-17
فضل الله: على الحكومة تحديد أولويات الإنفاق بدل التذرع بعدم وجود الأموال
06:08 | 2025-09-17
الرئيس عون: رسالتنا للخارج واضحة لبنان آمن وقادر على النهوض
06:04 | 2025-09-17
كرامي: بداية العام الدراسي جيدة في غالبية المدارس الرسمية
06:00 | 2025-09-17
مَنْ له مصلحة في تأجيل الإنتخابات؟
05:47 | 2025-09-17
في طرابلس.. شعبة المعلومات أوقفت عدداً من الموظفين العاملين في أحد أكبر محلات الصيرفة
فيديو
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
17/09/2025 13:26:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
17/09/2025 13:26:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
Lebanon 24
ما قام به غريب جداً.. نجم شهير حوّل ركبتيه إلى مجوهرات! (فيديو)
00:40 | 2025-09-17
17/09/2025 13:26:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24