عبد المسيح: أبناء لبنان في الاغتراب يشكّلون ركيزة أساسية لنهضة الوطن

كتب النائب عبر حسابه على منصة "X " : "أقام رجل الأعمال الرائد والمعروف في هيوستن السيد ميشال الشمّاس، مأدبة عشاء في منزله، دعا إليها عددا كبيرا من أبناء والشمال ومناطق لبنانية أخرى.خلال هذا اللقاء التضامني، أجبت على أسئلة أبناء الوطن وهواجسهم، وأطلعتهم على آخر التطورات في البلاد على الصعد السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والتشريعية. شدّدت في كلمتي على أهمية الدور المعتدل والسيادي الكامل الذي يؤديه رئيس الجمهورية، كمدخل للوصول إلى دولة منزوعة السلاح وغير خاضعة لأي فصيل أو .هنيئًا للوطن بأبنائه الذين يرفعون اسمه عاليا ويتطلعون إلى العودة إليه، مسلّحين بإنجازاتهم ونجاحاتهم في مختلف المجالات، ليساهموا في نهضة وتسليم أمانته للأجيال المقبلة".