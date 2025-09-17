Advertisement

لبنان

النائب سليمان: لضبط الحدود عبر المعابر الشرعية ومنع التجاوزات

Lebanon 24
17-09-2025 | 05:44
استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون  النائب محمد سليمان الذي قال بعد اللقاء:" ‏أكّدنا تأييدنا لموقف الرئيس وحكمته في مقاربة الملفات بما يخدم مصلحة لبنان، وعبّرنا عن شكرنا لمتابعته الدائمة لمطالب عكار، وفي طليعتها إنشاء المستشفى العسكري، وفرع للجامعة اللبنانية، وتشغيل مطار رينه معوض في القليعات. كما طلبتُ فتح المعابر البرّية الشرعية بين لبنان وسوريا لضبط الحدود ومنع التجاوزات".
