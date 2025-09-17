اعتراض دورية تابعة لليونيفيل في بلدة جبشيت

Advertisement

أفادت مندوبة " " أن عدداً من أهالي بلدة جبشيت في اعترضوا دورية تابعة لـ"اليونيفيل" كانت تتجول في طريق داخل البلدة يوصل الى بلدة شوكين، وذلك دون مرافقة من الجيش.