لبنان

اعتراض دورية تابعة لليونيفيل في بلدة جبشيت

Lebanon 24
17-09-2025 | 05:41
أفادت مندوبة "لبنان 24" أن عدداً من أهالي  بلدة جبشيت في قضاء النبطية اعترضوا دورية تابعة لـ"اليونيفيل" كانت تتجول في طريق داخل البلدة يوصل الى بلدة شوكين، وذلك دون مرافقة من الجيش.
