في طرابلس.. شعبة المعلومات أوقفت عدداً من الموظفين العاملين في أحد أكبر محلات الصيرفة

Advertisement

أفادت مندوبة " " أن دورية من أوقفت عدداً من الموظفين العاملين في أحد أكبر محلات الصيرفة في منطقة التل - واقتادتهم إلى التحقيق.وأفادت مصادر مطلعة أن التوقيف جاء على خلفية تحويلات مالية مشتبه بها، مؤكدة أنّ التحقيق مع الموظفين يندرج في إطار الإجراءات الأمنية الروتينية.