لبنان

في طرابلس.. شعبة المعلومات أوقفت عدداً من الموظفين العاملين في أحد أكبر محلات الصيرفة

Lebanon 24
17-09-2025 | 05:47
أفادت مندوبة "لبنان 24" أن دورية من شعبة المعلومات أوقفت عدداً من الموظفين العاملين في أحد أكبر محلات الصيرفة في منطقة التل - طرابلس واقتادتهم إلى التحقيق.
وأفادت مصادر مطلعة أن التوقيف جاء على خلفية تحويلات مالية مشتبه بها، مؤكدة أنّ التحقيق مع الموظفين يندرج في إطار الإجراءات الأمنية الروتينية.
 
 
شعبة المعلومات

لبنان 24

لبنان

تينيت

دوري

روتي

