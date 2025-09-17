Advertisement

لبنان

رئيس الأركان يسلّم الرئيس عون كتابه عن تقاطع المحاور في الشرق الأوسط

Lebanon 24
17-09-2025 | 06:46
قدّم رئيس الأركان العامة في الجيش اللواء الركن حسان عوده، إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون كتابه الصادر عن دار النهار للنشر بعنوان "انهيار الحدود وصعود المحاور: تقاطع المصالح الروسية – التركيةالإيرانية في الشرق الأوسط". (الوكالة الوطنية)
