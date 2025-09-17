"الليطاني" تعتذر من المزارعين: عطل مفاجئ يوقف الري في بلدات صيدا وجزين

Advertisement

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني حصول عطل طارئ على الخط قطر 525 ملم ضمن مشروع ري - في بلدة كفر فالوس.وبناءً عليه، سيتم قطع مياه لمدة يومين اعتبارًا من صباح اليوم الواقع في 17 أيلول الجاري، وذلك ريثما يتم الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.اضافت " المناطق التي ستتأثر بقطع مياه الري هي: كفرفالوس، كرخا، بقسطا، مراح الحباس، لبعا، عين (جزئيا" )، شواليق، وادي بعنقودين، كفرجرة، ، ، ، و القريّة جهة القرقشية . وستحيط المصلحة المواطنين بأي تعديل قد يطرأ على مدة أو نطاق هذا القطع وفقًا لتطور أعمال الصيانة.واعتذرت " من المزارعين وأصحاب الأراضي الزراعية عن هذا التوقف الطارئ، شاكرة تفهمهم وتعاونهم ".