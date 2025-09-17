28
لبنان
"الليطاني" تعتذر من المزارعين: عطل مفاجئ يوقف الري في بلدات صيدا وجزين
Lebanon 24
17-09-2025
|
07:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني حصول عطل طارئ على الخط
الرئيسي
قطر 525 ملم ضمن مشروع ري
صيدا
-
جزين
في بلدة كفر فالوس.
وبناءً عليه، سيتم قطع مياه
الري
لمدة يومين اعتبارًا من صباح اليوم الواقع في 17 أيلول الجاري، وذلك ريثما يتم الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.
اضافت " المناطق التي ستتأثر بقطع مياه الري هي: كفرفالوس، كرخا، بقسطا، مراح الحباس، لبعا، عين
المير
(جزئيا" )، شواليق، وادي بعنقودين، كفرجرة،
كفريا
،
الصالحية
،
مجدليون
،
عبرا
و القريّة جهة القرقشية . وستحيط المصلحة المواطنين بأي تعديل قد يطرأ على مدة أو نطاق هذا القطع وفقًا لتطور أعمال الصيانة.
واعتذرت " من المزارعين وأصحاب الأراضي الزراعية عن هذا التوقف الطارئ، شاكرة تفهمهم وتعاونهم ".
