Advertisement

لبنان

"الليطاني" تعتذر من المزارعين: عطل مفاجئ يوقف الري في بلدات صيدا وجزين

Lebanon 24
17-09-2025 | 07:15
A-
A+
Doc-P-1418162-638937155123263005.jpg
Doc-P-1418162-638937155123263005.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني  حصول عطل طارئ على الخط الرئيسي قطر 525 ملم ضمن مشروع ري صيدا - جزين في بلدة كفر فالوس.
Advertisement

وبناءً عليه، سيتم قطع مياه الري لمدة يومين اعتبارًا من صباح اليوم  الواقع في 17 أيلول الجاري، وذلك ريثما يتم الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.

اضافت " المناطق التي ستتأثر بقطع مياه الري هي: كفرفالوس، كرخا، بقسطا، مراح الحباس، لبعا، عين المير (جزئيا" )، شواليق، وادي بعنقودين، كفرجرة، كفريا، الصالحية، مجدليون، عبرا و القريّة جهة القرقشية . وستحيط  المصلحة المواطنين بأي تعديل قد يطرأ على مدة أو نطاق هذا القطع وفقًا لتطور أعمال الصيانة.

واعتذرت " من المزارعين وأصحاب الأراضي الزراعية عن هذا التوقف الطارئ، شاكرة تفهمهم وتعاونهم ".
 
مواضيع ذات صلة
عطلٌ يوقف خدمات "أوجيرو" في هذه المنطقة
lebanon 24
17/09/2025 19:57:31 Lebanon 24 Lebanon 24
عسيران عرض الأوضاع الأمنية مع رئيس فرع المعلومات في صيدا وجزين
lebanon 24
17/09/2025 19:57:31 Lebanon 24 Lebanon 24
عطل مفاجئ في ChatGPT يشعل جدلًا عالميًا حول الاعتمادية
lebanon 24
17/09/2025 19:57:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدة في أميركا "تغرق" بسبب المزارع الكبرى
lebanon 24
17/09/2025 19:57:31 Lebanon 24 Lebanon 24

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

نهر الليطاني

صباح اليوم

الليطاني

الصالحية

مجدليون

الرئيسي

كفريا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:52 | 2025-09-17
12:23 | 2025-09-17
12:21 | 2025-09-17
12:13 | 2025-09-17
12:06 | 2025-09-17
12:05 | 2025-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24