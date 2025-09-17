Advertisement

لبنان

عاجل من البقاع.. غارة إسرائيلية تستهدف مركبة في بعلبك

Lebanon 24
17-09-2025 | 12:58
استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، مساء الأربعاء، سيارة في حي العسيرة ببعلبك.
 
 
وذكرت مصادر ميدانية أنَّ الغارة أدت إلى سقوط شهيدين، وفق ما أعلنت وزارة الصحة في بيان. 
 
 
 
