لبنان

"بلّطوا البحر"... عبد المسيح: لن أصوّت على موازنة لا تنصف العسكريين

Lebanon 24
18-09-2025 | 08:15
 كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة"اكس":" منرفع راسنا بهالعسكريين يلي حمونا وضحّوا كرمالنا، وعيب بعد كل هالتضحيات يضلّوا عم يطالبوا بحقوق بديهية".
أضاف: "لن أصوّت على أي موازنة لا تتضمّن زيادات عادلة على الرواتب، على أساس الراتب، في الخدمة والتقاعد".

وختم: "وكما قال أحدهم: قبل ما نتجاهل حامي الديار وشرطي الطرقات ومربي أولادنا... بلّطوا البحر".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24