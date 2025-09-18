"بلّطوا البحر"... عبد المسيح: لن أصوّت على موازنة لا تنصف العسكريين

Advertisement

كتب النائب عبر حسابه على منصة"اكس":" منرفع راسنا بهالعسكريين يلي حمونا وضحّوا كرمالنا، وعيب بعد كل هالتضحيات يضلّوا عم يطالبوا بحقوق بديهية".أضاف: "لن أصوّت على أي موازنة لا تتضمّن زيادات عادلة على الرواتب، على أساس الراتب، في الخدمة والتقاعد".وختم: "وكما قال أحدهم: قبل ما نتجاهل حامي الديار وشرطي الطرقات ومربي أولادنا... بلّطوا البحر".