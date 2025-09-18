Advertisement

لبنان

حالته خطيرة... ما الذي جرى مع شاب على طريق مجدليا؟

Lebanon 24
18-09-2025 | 12:34
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شاباً على متن دراجة هوائيّة لمس كابلاً كهربائيّاً قبل حاجز الجيش على طريق مجدليا، ما أدى إلى إصابته بصعقة كهربائية.
ونُقِلَ الشاب إلى المستشفى، بينما حالته خطيرة.
 
 
 
 
لبنان

