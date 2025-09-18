حالته خطيرة... ما الذي جرى مع شاب على طريق مجدليا؟

أفادت مندوبة " "، أنّ شاباً على متن دراجة هوائيّة لمس كابلاً كهربائيّاً قبل حاجز الجيش على طريق ، ما أدى إلى إصابته بصعقة كهربائية.

ونُقِلَ الشاب إلى المستشفى، بينما حالته خطيرة.