لبنان

جريح سوريّ في الغارات الإسرائيليّة على ميس الجبل

Lebanon 24
18-09-2025 | 14:12
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن مواطنا من الجنسية السورية أصيب بجروح بسبب واحدة من غارات العدوّ الإسرائيلي على بلدة ميس الجبل.
