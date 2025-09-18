السيد: خطوة نحو نظام حماية اجتماعية وطني ومستدام في لبنان

كتبت وزيرة ، عبر حسابها على منصة "إكس": "اليوم باشرنا بدفع التحويلات النقدية لما يقارب 30,000 مستفيد من برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توسيع نطاق التغطية بتمويل من الموازنة ليشمل الأطفال وكبار السن. وتشكل هذه الخطوة محطة أساسية في مسار بناء نظام حماية اجتماعية وطني ومستدام، قائم على الشمول وعدم إقصاء أي فئة. إن هذا البرنامج هو برنامج وطني، ممول من الموازنة العامة، ومندمج في سياسات الدولة وأنظمتها، بما يعكس الراسخ بحقوق الإنسان".

