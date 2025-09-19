رسائل حاسمة من الجيش

Advertisement

البيان الذي أصدره الجيش، أمس الخميس، عقب الضربات التي استهدفت ، كان لافتاً، وتضمن رسائل بارزة.فعلياً، ترى مصادر معنية بالشأن العسكرية أن البيان حمل 3 رسائل أساسية وهي:أولاً: الجيش صاغ تقريره لتأكيد تمسكه بخطته المرتبطة بحصرية السلاح والتزامه بتوسيع انتشار عناصره في حيث تركزت الإسرائيلية.ثانياً: الجيش أكد أنه ملتزم واجباته بتطبيق القرارات التي تنص على بسط على أراضيها، لكن لم تلتزمثالثاً: الجيش يؤكد أن إسرائيل هي التي تعرقل خطة حصرية السلاح وليس الملتزم بالخطوات المطلوبة.وبذلك، يكون الجيش، بحسب المصادر، قد وجه رسائل للأميركيين أيضاً بأن ما تقوم به إسرائيل يعرقل الهدف الذي يريده لبنان بحصرية السلاح، وبالتالي المرحلة المقبلة تحتاج إلى ضغط أكبر على إسرائيل.