لبنان

رسائل حاسمة من الجيش

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
19-09-2025 | 01:45
البيان الذي أصدره الجيش، أمس الخميس، عقب الضربات الإسرائيلية التي استهدفت جنوب لبنان، كان لافتاً، وتضمن رسائل بارزة.
فعلياً، ترى مصادر معنية بالشأن العسكرية أن البيان حمل 3 رسائل أساسية وهي:
أولاً: الجيش صاغ تقريره لتأكيد تمسكه بخطته المرتبطة بحصرية السلاح والتزامه بتوسيع انتشار عناصره في منطقة جنوب الليطاني حيث تركزت الغارات الإسرائيلية.
ثانياً: الجيش أكد أنه ملتزم واجباته بتطبيق القرارات التي تنص على بسط سلطة الدولة على أراضيها، لكن إسرائيل لم تلتزم
ثالثاً: الجيش يؤكد أن إسرائيل هي التي تعرقل خطة حصرية السلاح وليس لبنان الملتزم بالخطوات المطلوبة.
وبذلك، يكون الجيش، بحسب المصادر، قد وجه رسائل للأميركيين أيضاً بأن ما تقوم به إسرائيل يعرقل الهدف الذي يريده لبنان بحصرية السلاح، وبالتالي المرحلة المقبلة تحتاج إلى ضغط أكبر من واشنطن على إسرائيل.
المصدر: خاص لبنان24
