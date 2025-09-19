خارج الجنوب.. ماذا حصل بعد "قصف إسرائيل"؟

Advertisement

مع الضربات التي طالت ، أمس الخميس، سُجلت حركة نزوح من مختلف المناطق الجنوبية باتجاه ليلاً، فيما توزع سكان من الجنوب في شقق تم استئجارها خلال الآونة الأخيرة تفادياً لأي تصعيد مُرتقب.في المقابل، تبين أن هناك مواطنين من الجنوب أيضاً من الذين لم يؤمنوا مساكن إضافية لهم مسبقاً، طلبوا خلال الساعات الماضية استئجار شقق في مناطق عديدة متفرقة، وذلك من أجل تحضيرها تحسباً لأي طارئ، وأسوة بما فعلته عائلات جنوبية عديدة.