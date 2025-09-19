Advertisement

لبنان

خارج الجنوب.. ماذا حصل بعد "قصف إسرائيل"؟

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
19-09-2025 | 02:15
مع الضربات الإسرائيلية التي طالت جنوب لبنان، أمس الخميس، سُجلت حركة نزوح من مختلف المناطق الجنوبية باتجاه بيروت ليلاً، فيما توزع سكان من الجنوب في شقق تم استئجارها خلال الآونة الأخيرة تفادياً لأي تصعيد مُرتقب.
في المقابل، تبين أن هناك مواطنين من الجنوب أيضاً من الذين لم يؤمنوا مساكن إضافية لهم مسبقاً، طلبوا خلال الساعات الماضية استئجار شقق في مناطق عديدة متفرقة، وذلك من أجل تحضيرها تحسباً لأي طارئ، وأسوة بما فعلته عائلات جنوبية عديدة.
المصدر: خاص لبنان24
لبنان

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

إسرائيل

بيروت

"خاص لبنان24"

