النائب ضاهر يحتفي بيوم الإعلام في البقاع

احتفل النائب ب"يوم الإعلام"، مستضيفاً في حشداً من أهل الصحافة والإعلام في لقاء مميز طغت عليه أجواء الود والفرح.انطلقت الفعاليات بزيارة " "، حيث كان في استقبال الإعلاميين رئيسة المؤسسة السيدة وفريق العمل، وتعرّفوا خلال الجولة على مختلف ونشاطاتها الاجتماعية والإنمائية.ثم تابع الوفد زيارته إلى مصانع Master ، حيث استقبلهم السيد وعدد من المدراء الذين رافقوهم في جولة ميدانية داخل المصنع، قدّموا خلالها شرحاً وافياً عن مراحل الإنتاج وآلية العمل.واستُكملت في مزرعة ضاهر، حيث التقى الإعلاميون بالنائب ميشال ضاهر وأفراد عائلته في أجواء طبيعية مميزة، قبل أن يشاركوا في مأدبة غداء أقيمت على شرفهم، تلتها فقرة فنية موسيقية.وفي كلمته، شدّد ضاهر على أنّ هذا اللقاء هو عربون تقدير لجهود الإعلاميين، قائلاً: “يوم الإعلام هو فرحة متجددة كل عام، وفرصة لشكر من يضيئون درب الحقيقة”.