لبنان

النائب ضاهر يحتفي بيوم الإعلام في البقاع

Lebanon 24
21-09-2025 | 15:09
احتفل النائب ميشال ضاهر ب"يوم الإعلام"، مستضيفاً في البقاع حشداً من أهل الصحافة والإعلام في لقاء مميز طغت عليه أجواء الود والفرح.
انطلقت الفعاليات بزيارة "مؤسسة ميشال ضاهر الاجتماعية"، حيث كان في استقبال الإعلاميين رئيسة المؤسسة السيدة مارلين ضاهر وفريق العمل، وتعرّفوا خلال الجولة على مختلف أقسام المؤسسة ونشاطاتها الاجتماعية والإنمائية.
ثم تابع الوفد زيارته إلى مصانع Master chips، حيث استقبلهم السيد جورج ميشال ضاهر وعدد من المدراء الذين رافقوهم في جولة ميدانية داخل المصنع، قدّموا خلالها شرحاً وافياً عن مراحل الإنتاج وآلية العمل.
واستُكملت المحطات في مزرعة ضاهر، حيث التقى الإعلاميون بالنائب ميشال ضاهر وأفراد عائلته في أجواء طبيعية مميزة، قبل أن يشاركوا في مأدبة غداء أقيمت على شرفهم، تلتها فقرة فنية موسيقية.
وفي كلمته، شدّد ضاهر على أنّ هذا اللقاء هو عربون تقدير لجهود الإعلاميين، قائلاً: “يوم الإعلام هو فرحة متجددة كل عام، وفرصة لشكر من يضيئون درب الحقيقة”.
 
