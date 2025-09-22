مسيّرات إسرائيلية تواصل التحليق فوق مرجعيون

تواصل الطائرات المسيّرة المعادية التحليق بشكل متواصل في أجواء ، حيث لا تغادر الأجواء منذ أيام، وتسجّل تحليقًا كثيفًا على مدار الـ 24 ساعة من دون انقطاع. (الوكالة الوطنية)

