لبنان

مسيّرات إسرائيلية تواصل التحليق فوق مرجعيون

Lebanon 24
22-09-2025 | 01:37
تواصل الطائرات المسيّرة المعادية التحليق بشكل متواصل في أجواء منطقة مرجعيون، حيث لا تغادر الأجواء منذ أيام، وتسجّل تحليقًا كثيفًا على مدار الـ 24 ساعة من دون انقطاع. (الوكالة الوطنية)
الوكالة الوطنية

منطقة مرجعيون

إسرائيل

الوك

