28
o
بيروت
23
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
30
o
جونية
21
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
10
o
بشري
22
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزير يهاجم "حزب الله".. هذا ما قاله
Lebanon 24
22-09-2025
|
13:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد وزير المهجرين
وزير الدولة
لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة أن "قطار بناء الدولة انطلق"، وقال: "نحن على السكة الصحيحة في هذا المسار، ولن يستطيع
حزب الله
أو غيره من الميليشيات المسلحة بعد اليوم أن يجر
لبنان
الى حروب عبثية لا علاقة له بها".
Advertisement
وأشار إلى أن "ما حصل في جلستي الخامس والسابع من آب أكد العودة الى
الدستور
ومنطق القوانين".
ورأى شحادة، في حديث إلى برنامج "الجمهورية القوية" عبر "لبنان الحر"، أن "خطابات
الأمين العام
لحزب الله الشيخ نعيم
قاسم
الأخيرة مضيعة للوقت، فالحوار الذي يلمح إليه يجب ان يكون من خلال المؤسسات الدستورية وضمن
مجلس الوزراء
ومجلس النواب، وليس على طاولات حوار فولكلورية لا تؤخر ولا تقدم في شيء، وأثبتت فشلها وعقمها في الماضي".
وقال: "يحاول قاسم أن يشتري الوقت الذي هو ليس من مصلحته، وآن الأوان لكي يعترف حزب الله بخطئه بخوض حرب الإسناد".
ولفت إلى أن ما "جنب لبنان الدمار على صعيد البنى التحتية الأساسية والمرافق الرئيسية الحيوية في البلاد على غرار العام 2006 هو صداقات لبنان العربية والدولية القوية والوثيقة".
وأعلن شحادة أن "هناك نية لدى عدد من الاطراف لتأجيل الانتخابات النيابية لأسباب خاصة وشخصية، فيما الحكومة تسعى لإجرائها في موعدها والإرادة السياسية موجودة في هذه السياق لدى الوزراء في معظمهم"، معتبراً أن "القانون بالشكل الذي أقر في عام 2017 كان غير قابل للتطبيق في نسختي العامين 2018 و2022، وهذا ما يبدو واضحاً في النسخة الحالية أيضا نظرا لضيق الوقت واستحالة وضع القوانين اللازمة لكي يبصر النور".
كذلك، رأى أنّ "حزب الله، وبعد أن خطف إرادة اللبنانيين في الماضي بقوة السلاح، يسعى اليوم الى الضغط عليهم بوسائل أخرى ليلغي إرادتهم الحقيقية في إجراء الانتخابات واختيار ممثليهم الحقيقيين في الندوة البرلمانية".
مواضيع ذات صلة
مطر: ما قاله قاسم اليوم "خطيئة" تضع "حزب الله" بمواجهة غالبية اللبنانيين
Lebanon 24
مطر: ما قاله قاسم اليوم "خطيئة" تضع "حزب الله" بمواجهة غالبية اللبنانيين
23/09/2025 00:51:30
23/09/2025 00:51:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعر يهاجم تظاهرة سيدني.. هذا ما قاله
Lebanon 24
ساعر يهاجم تظاهرة سيدني.. هذا ما قاله
23/09/2025 00:51:30
23/09/2025 00:51:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"يدعمه حزب الله" في سوريا.. هذا ما قاله تقريرٌ عن "تنظيم مسلح" ظهر قبل عام
Lebanon 24
"يدعمه حزب الله" في سوريا.. هذا ما قاله تقريرٌ عن "تنظيم مسلح" ظهر قبل عام
23/09/2025 00:51:30
23/09/2025 00:51:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"معجزة" حصلت.. هذا ما قاله مسؤول إسرائيليّ عن "حزب الله"!
Lebanon 24
"معجزة" حصلت.. هذا ما قاله مسؤول إسرائيليّ عن "حزب الله"!
23/09/2025 00:51:30
23/09/2025 00:51:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء
الأمين العام
وزير الدولة
البرلمان
الجمهوري
برلماني
جمهورية
تابع
قد يعجبك أيضاً
فيديو لنصرالله يُكشف لأول مرة.. اجتماع داخلي لقيادة "حزب الله"
Lebanon 24
فيديو لنصرالله يُكشف لأول مرة.. اجتماع داخلي لقيادة "حزب الله"
17:36 | 2025-09-22
22/09/2025 05:36:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"لا استهداف".. هذا ما حصل على أوتوستراد السعديات
Lebanon 24
"لا استهداف".. هذا ما حصل على أوتوستراد السعديات
17:22 | 2025-09-22
22/09/2025 05:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائية
Lebanon 24
مقدمات النشرات المسائية
16:59 | 2025-09-22
22/09/2025 04:59:39
Lebanon 24
Lebanon 24
من مستشفى المقاصد.. توضيح حول ما يُتداول عن فسخ التعاقد مع الضمان
Lebanon 24
من مستشفى المقاصد.. توضيح حول ما يُتداول عن فسخ التعاقد مع الضمان
16:54 | 2025-09-22
22/09/2025 04:54:32
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عن الرواتب.. خبير يكشفها
Lebanon 24
معلومة عن الرواتب.. خبير يكشفها
16:47 | 2025-09-22
22/09/2025 04:47:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لابسة من غير هدوم".. إطلالة هيلدا خليفة الجريئة في "الموريكس دور" تعرّضها للانتقادات (فيديو)
Lebanon 24
"لابسة من غير هدوم".. إطلالة هيلدا خليفة الجريئة في "الموريكس دور" تعرّضها للانتقادات (فيديو)
00:51 | 2025-09-22
22/09/2025 12:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
Lebanon 24
هذه الصورة وصمة عار على جبين الساكت عن جرائم اسرائيل
14:00 | 2025-09-22
22/09/2025 02:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار عن "مصرف لبنان"
Lebanon 24
خبر سار عن "مصرف لبنان"
15:08 | 2025-09-22
22/09/2025 03:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع لـ"لجنة مراقبة وقف إطلاق النار" بلا نتائج... على وقع مجزرة إسرائيلية
Lebanon 24
اجتماع لـ"لجنة مراقبة وقف إطلاق النار" بلا نتائج... على وقع مجزرة إسرائيلية
22:07 | 2025-09-21
21/09/2025 10:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تخطّط إسرائيل للجنوب؟
Lebanon 24
ماذا تخطّط إسرائيل للجنوب؟
09:00 | 2025-09-22
22/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:36 | 2025-09-22
فيديو لنصرالله يُكشف لأول مرة.. اجتماع داخلي لقيادة "حزب الله"
17:22 | 2025-09-22
"لا استهداف".. هذا ما حصل على أوتوستراد السعديات
16:59 | 2025-09-22
مقدمات النشرات المسائية
16:54 | 2025-09-22
من مستشفى المقاصد.. توضيح حول ما يُتداول عن فسخ التعاقد مع الضمان
16:47 | 2025-09-22
معلومة عن الرواتب.. خبير يكشفها
16:02 | 2025-09-22
عن إضاءة صخرة الروشة بصورة نصرالله.. بيانٌ من "حزب الله"
فيديو
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
23/09/2025 00:51:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
23/09/2025 00:51:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
الإعلامية رابعة الزيات تكشف عن عمرها.. هل خضعت لعمليات تجميل؟ (فيديو)
03:34 | 2025-09-17
23/09/2025 00:51:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24