وزير يهاجم "حزب الله".. هذا ما قاله

أكد وزير المهجرين لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة أن "قطار بناء الدولة انطلق"، وقال: "نحن على السكة الصحيحة في هذا المسار، ولن يستطيع أو غيره من الميليشيات المسلحة بعد اليوم أن يجر الى حروب عبثية لا علاقة له بها".

وأشار إلى أن "ما حصل في جلستي الخامس والسابع من آب أكد العودة الى ومنطق القوانين".





ورأى شحادة، في حديث إلى برنامج "الجمهورية القوية" عبر "لبنان الحر"، أن "خطابات لحزب الله الشيخ نعيم الأخيرة مضيعة للوقت، فالحوار الذي يلمح إليه يجب ان يكون من خلال المؤسسات الدستورية وضمن ومجلس النواب، وليس على طاولات حوار فولكلورية لا تؤخر ولا تقدم في شيء، وأثبتت فشلها وعقمها في الماضي".





وقال: "يحاول قاسم أن يشتري الوقت الذي هو ليس من مصلحته، وآن الأوان لكي يعترف حزب الله بخطئه بخوض حرب الإسناد".





ولفت إلى أن ما "جنب لبنان الدمار على صعيد البنى التحتية الأساسية والمرافق الرئيسية الحيوية في البلاد على غرار العام 2006 هو صداقات لبنان العربية والدولية القوية والوثيقة".





وأعلن شحادة أن "هناك نية لدى عدد من الاطراف لتأجيل الانتخابات النيابية لأسباب خاصة وشخصية، فيما الحكومة تسعى لإجرائها في موعدها والإرادة السياسية موجودة في هذه السياق لدى الوزراء في معظمهم"، معتبراً أن "القانون بالشكل الذي أقر في عام 2017 كان غير قابل للتطبيق في نسختي العامين 2018 و2022، وهذا ما يبدو واضحاً في النسخة الحالية أيضا نظرا لضيق الوقت واستحالة وضع القوانين اللازمة لكي يبصر النور".