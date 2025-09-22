Advertisement

لبنان

وزير يهاجم "حزب الله".. هذا ما قاله

Lebanon 24
22-09-2025 | 13:56
A-
A+
Doc-P-1420222-638941714992178800.webp
Doc-P-1420222-638941714992178800.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة أن "قطار بناء الدولة انطلق"، وقال: "نحن على السكة الصحيحة في هذا المسار، ولن يستطيع حزب الله أو غيره من الميليشيات المسلحة بعد اليوم أن يجر لبنان الى حروب عبثية لا علاقة له بها".
Advertisement
 

وأشار إلى أن "ما حصل في جلستي الخامس والسابع من آب أكد العودة الى الدستور ومنطق القوانين".


ورأى شحادة، في حديث إلى برنامج "الجمهورية القوية" عبر "لبنان الحر"، أن "خطابات الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الأخيرة مضيعة للوقت، فالحوار الذي يلمح إليه يجب ان يكون من خلال المؤسسات الدستورية وضمن مجلس الوزراء ومجلس النواب، وليس على طاولات حوار فولكلورية لا تؤخر ولا تقدم في شيء، وأثبتت فشلها وعقمها في الماضي".


وقال: "يحاول قاسم أن يشتري الوقت الذي هو ليس من مصلحته، وآن الأوان لكي يعترف حزب الله بخطئه بخوض حرب الإسناد".


ولفت إلى أن ما "جنب لبنان الدمار على صعيد البنى التحتية الأساسية والمرافق الرئيسية الحيوية في البلاد على غرار العام 2006 هو صداقات لبنان العربية والدولية القوية والوثيقة".


وأعلن شحادة أن "هناك نية لدى عدد من الاطراف لتأجيل الانتخابات النيابية لأسباب خاصة وشخصية، فيما الحكومة تسعى لإجرائها في موعدها والإرادة السياسية موجودة في هذه السياق لدى الوزراء في معظمهم"، معتبراً أن "القانون بالشكل الذي أقر في عام 2017 كان غير قابل للتطبيق في نسختي العامين 2018 و2022، وهذا ما يبدو واضحاً في النسخة الحالية أيضا نظرا لضيق الوقت واستحالة وضع القوانين اللازمة لكي يبصر النور".


كذلك، رأى أنّ "حزب الله، وبعد أن خطف إرادة اللبنانيين في الماضي بقوة السلاح، يسعى اليوم الى الضغط عليهم بوسائل أخرى ليلغي إرادتهم الحقيقية في إجراء الانتخابات واختيار ممثليهم الحقيقيين في الندوة البرلمانية".
 
مواضيع ذات صلة
مطر: ما قاله قاسم اليوم "خطيئة" تضع "حزب الله" بمواجهة غالبية اللبنانيين
lebanon 24
23/09/2025 00:51:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ساعر يهاجم تظاهرة سيدني.. هذا ما قاله
lebanon 24
23/09/2025 00:51:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"يدعمه حزب الله" في سوريا.. هذا ما قاله تقريرٌ عن "تنظيم مسلح" ظهر قبل عام
lebanon 24
23/09/2025 00:51:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"معجزة" حصلت.. هذا ما قاله مسؤول إسرائيليّ عن "حزب الله"!
lebanon 24
23/09/2025 00:51:30 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الوزراء

الأمين العام

وزير الدولة

البرلمان

الجمهوري

برلماني

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:36 | 2025-09-22
17:22 | 2025-09-22
16:59 | 2025-09-22
16:54 | 2025-09-22
16:47 | 2025-09-22
16:02 | 2025-09-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24