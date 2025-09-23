Advertisement

لبنان

هل يستمر التصعيد في المنطقة؟

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
23-09-2025 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1420393-638942178039402170.jpg
Doc-P-1420393-638942178039402170.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تتجه المنطقة في الأسابيع والأشهر المقبلة نحو مرحلة أكثر تعقيدًا، حيث يبدو أن التصعيد سيبقى سيد الموقف في مختلف الجبهات. فالمؤشرات الحالية تؤكد أن إســرائيل ستواصل حربها المفتوحة على قطاع غزة، الذي سيبقى الجبهة الأساسية والأكثر اشتعالًا، خصوصًا مع محاولتها تحقيق إنجاز ميداني يغيّر من مسار المواجهة. لكن احتمالية توسع الصراع تبقى قائمة، لا سيما إذا ما اندلعت مواجهة مباشرة بين إســرائيل وإيران، الأمر الذي سيحوّل الأنظار إلى مواجهة إقليمية شاملة تتجاوز حدود غزة.
Advertisement

في المقابل، وعلى الساحة اللبنانية، قد تلجأ إسـرائيل إلى تكثيف ضرباتها الجوية، من دون الذهاب نحو حرب شاملة، وذلك في محاولة لفرض ضغط سياسي وأمني إضافي. هذا السيناريو يأتي في ظل استقرار نسبي على الجبهة اليمنية، ما يتيح للجانب الإسرائيلي تركيز جهوده على مسرحين رئيسيين: غزة أولًا، وسوريا ثانيًا، حيث تتزايد التوقعات بتصعيد عسكري ملحوظ.

ومن الملفت أن التطورات الإقليمية قد تدفع بالعلاقة بين تركيا وإسرائيل إلى مستويات غير مسبوقة من التوتر، خصوصًا إذا استمرت أنقرة في تبني خطاب تصعيدي موجه ضد العمليات العسكرية في غزة. هذا المسار قد يفتح الباب أمام اشتباك عسكري مباشر، وهو سيناريو لم يعد مستبعدًا في ظل تراكم العوامل السياسية والعسكرية التي تهيئ الأرضية لانفجار أوسع.

وعليه، فإن المرحلة المقبلة ستكون مليئة بالاختبارات، إذ قد تتوزع التوترات على ساحات متعددة، بعضها بعيد نسبيًا عن لبنان، لكنها حتمًا ستترك بصماتها على الداخل اللبناني سياسيًا وأمنيًا. ومع استمرار هذا المشهد، ستزداد الضغوط على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي يواجه أزمة سياسية داخلية مرشحة للتفاقم. فإلى جانب الانتقادات الشعبية والدولية، قد يجد نفسه في مرحلة لاحقة أمام أزمة عسكرية، إذا ما اتسعت رقعة الصراع وتجاوزت قدرته على التحكم بالمشهد.

يبدو أن المنطقة أمام مرحلة طويلة من التوترات، حيث تتداخل الجبهات وتتشابك الملفات، في ظل غياب أي مؤشرات على تسوية قريبة. هذا الواقع يعكس صورة قاتمة لمستقبل الصراع، ويضع كل الأطراف أمام استحقاقات كبرى، قد ترسم ملامح مرحلة جديدة في الشرق الأوسط.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الرئيس المصري: يجب استمرار التنسيق مع أميركا لاحتواء التصعيد في المنطقة
lebanon 24
23/09/2025 16:58:36 Lebanon 24 Lebanon 24
التصعيد الأميركي مستمر
lebanon 24
23/09/2025 16:58:36 Lebanon 24 Lebanon 24
التصعيد سيستمر
lebanon 24
23/09/2025 16:58:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب روسيا: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة هو موجة جديدة من التصعيد في المنطقة
lebanon 24
23/09/2025 16:58:36 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الشرق الأوسط

الإسرائيلي

اللبنانية

قطاع غزة

الاحتلال

إسرائيل

نتنياهو

بنيامين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:54 | 2025-09-23
09:50 | 2025-09-23
09:27 | 2025-09-23
09:23 | 2025-09-23
09:17 | 2025-09-23
08:16 | 2025-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24