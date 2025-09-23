سعد يلتقي مهندسي صيدا لتعزيز الوحدة الوطنية

Advertisement

استقبل للتنظيم الشعبي ، النائب الدكتور ، في مكتبه في ، وفداً من تجمّع مهندسي صيدا والجوار، في لقاء ناقش خلاله المهام المطروحة في المرحلة الراهنة، في ظل التحديات الكبرى التي يواجهها .وأشار بيان للنائب سعد إلى أن البحث تناول "الانقسامات الطائفية والمذهبية المستمرة، إلى جانب العدوان المتواصل على لبنان وما يفرضه من احتمالات سياسية خطيرة على المستوى الوطني والإقليمي".وشدد المجتمعون خلال اللقاء على "أهمية دور التجمعات الأهلية والنقابية في تعزيز وصونها، باعتبارها السد المنيع في مواجهة التحديات والاستحقاقات المصيرية"، مؤكدين أن "المشاركة الفعّالة للمجتمع المدني تشكل عنصر قوة لمواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، وتدعيم صمود الدولة ومؤسساتها".كما تم التأكيد على ضرورة "تنسيق الجهود بين مختلف التجمعات والنقابات لضمان تحقيق مصالح المواطنين، وحماية لبنان من أي محاولات تستهدف زعزعة الاستقرار أو المساس بوحدته الوطنية".