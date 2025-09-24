Advertisement

لبنان

بيان توضيحيّ لـ"حزب الله" يتعلّق باحتفال الروشة

Lebanon 24
24-09-2025 | 08:46
صدر عن العلاقات الاعلامية في حزب الله ، بيان، أعلنت فيه ، انه "لم يصدر أي بيان عنها حول النشاط المقرر إقامته يوم غد في الروشة".
