لبنان

نقاش جدّي

Lebanon 24
24-09-2025 | 17:13
يدور نقاش جدّي بين فريق وزاري من أجل إيجاد حلول مرضية لكافة العاملين في القطاع العام، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
