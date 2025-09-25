البحث مستمر عن مرشح "لعدم ترك الساحة"

Advertisement

تؤكد معطيات سياسية أن قوى لبنانية معارضة لـ" " بدأت تبحث بجدية في كيفية اختراق الساحة خلال الانتخابات النيابية المقبلة.وبحسب هذه المعطيات، فإن النقاشات تتجه نحو إمكانية دعم شخصية مستقلة أو معارضة، يتم التوافق عليها لتكون مدخلًا لتحدي نفوذ "الحزب" انتخابيًا.وتضيف المصادر أن البحث يتركز على أسماء تمتلك حيثية محلية وقدرة على استقطاب أصوات تفصيلية، على أن يُبنى القرار النهائي وفق حسابات دقيقة تأخذ في الاعتبار التوازنات داخل الدوائر .هذا المسعى يعكس إصرار على عدم ترك الساحة الشيعية مغلقة بالكامل أمام "حزب الله".