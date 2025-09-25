Advertisement

لبنان

البحث مستمر عن مرشح "لعدم ترك الساحة"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
25-09-2025 | 01:45
تؤكد معطيات سياسية أن قوى لبنانية معارضة لـ"حزب الله" بدأت تبحث بجدية في كيفية اختراق الساحة الشيعية خلال الانتخابات النيابية المقبلة.
وبحسب هذه المعطيات، فإن النقاشات تتجه نحو إمكانية دعم شخصية شيعية مستقلة أو معارضة، يتم التوافق عليها لتكون مدخلًا لتحدي نفوذ "الحزب" انتخابيًا.
وتضيف المصادر أن البحث يتركز على أسماء تمتلك حيثية محلية وقدرة على استقطاب أصوات تفصيلية، على أن يُبنى القرار النهائي وفق حسابات دقيقة تأخذ في الاعتبار التوازنات داخل الدوائر الانتخابية.
هذا المسعى يعكس إصرار المعارضة على عدم ترك الساحة الشيعية مغلقة بالكامل أمام "حزب الله".
 
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

