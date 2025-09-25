Advertisement

لبنان

الأسعد: السلطة تتهرّب من مواجهة تهديدات براك وتغرق في إثارة الفتن

Lebanon 24
25-09-2025 | 06:24
A-
A+
Doc-P-1421362-638944034765679409.png
Doc-P-1421362-638944034765679409.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر الأمين العام لـ "التيار الأسعدي" المحامي معن الأسعد أنّ السلطة السياسية في لبنان لم ترتقِ بردّها إلى مستوى التحديات التي فرضتها التصريحات "الخطيرة والمرعبة" لما أسماه بـ"المندوب السامي الأميركي الجديد للبنان" توم براك. ورأى أنّ براك وضع لبنان أمام خيارين لا ثالث لهما: إمّا الاستسلام والخضوع والإذلال، أو ترك الكيان الصهيوني ينفلت في شنّ الحرب والتدمير والقتل والتهجير والتجويع.
Advertisement

وأشار الأسعد إلى أنّ ردّ المسؤولين اللبنانيين جاء باهتًا و"دون المستوى"، فيما المطلوب – على حدّ قوله – أن تتخذ السلطة خطوات حازمة تبدأ على الأقل باستدعاء السفيرة الأميركية في بيروت للاستيضاح، أو التلويح بإلغاء "ورقة براك" الموقعة في 5 و7 آب. وسأل: "هل ارتعدت السلطة خوفًا من سقوط ضمانات أميركية لم تكن أصلًا موجودة؟ ولماذا الصمت أمام مواقف علنية ووقحة لبراك، في ظل غياب أي التزام أميركي بكبح العدوان الإسرائيلي ووقف انتهاكاته للبنان؟"

وأضاف الأسعد أنّ السلطة الحاكمة، بدل مواجهة الاستحقاقات الوطنية والتهديدات الكبرى، تهرب إلى إثارة العصبيات الطائفية وإشعال الفتن، مستشهدًا بملف صخرة الروشة الذي حُوِّل، على حدّ تعبيره، إلى مادة لتوتير الأجواء بين اللبنانيين، بغية إلهائهم عن الفساد والحرمان والجوع والضرائب الجديدة والخدمات شبه المعدومة من ماء وكهرباء.

وأكد أنّ الشعب اللبناني تُرك لمصيره في وقت تتعالى فيه التحذيرات من تصعيد عسكري أميركي – إسرائيلي وشيك، ما يدفع المواطنين إلى التفكير باستئجار بيوت خارج مناطق الجنوب والبقاع والضاحية.

وختم بالتشديد على أنّ الحل الوحيد يكمن في "العودة إلى الوطن" وبناء دولة العدالة والمؤسسات، بعيدًا عن القوقعة الطائفية والمذهبية والمصالح الفئوية، لأنّ لبنان، كما قال، "رحبٌ ويتسع للجميع، ولا بديل عنه ولا خيار غيره".
 
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
براك وأورتاغوس في باريس والجيش يطالب السلطة بعدم وضعه "في مواجـهة الناس"
lebanon 24
25/09/2025 14:47:30 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران تابت في عيد العذراء: لرصّ الصفوف في مواجهة الفتنة الداخلية
lebanon 24
25/09/2025 14:47:30 Lebanon 24 Lebanon 24
المؤسسة المارونية للإنتشار استنكرت تصريح الخليل بحق الراعي: محاولة رخيصة لإثارة الفتنة
lebanon 24
25/09/2025 14:47:30 Lebanon 24 Lebanon 24
ترقّب لبنان للرد الاسرائيلي السبت والمؤشرات سلبية.. توضيحات رسمية: لا نقصد إثارة الفتنة!
lebanon 24
25/09/2025 14:47:30 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

الأمين العام

الإسرائيلي

الصهيوني

إسرائيل

البقاع

الطائف

صهيوني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:45 | 2025-09-25
07:40 | 2025-09-25
07:36 | 2025-09-25
07:33 | 2025-09-25
07:30 | 2025-09-25
07:24 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24