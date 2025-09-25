27
لبنان
الأمن العام يخرّج دفعة من المأمورين المتمرنين
Lebanon 24
25-09-2025
|
07:53
A-
A+
صدر عن مكتب شؤون الإعلام في
الأمن العام
البيان التالي:
إحتفلت
المديرية العامة للأمن العام
صباح اليوم
في معهد
قوى الأمن الداخلي
-عرمون، بتخريج مأمورين متمرنين، بحضور العميد جمال الجاروش ممثلاً اللواء
المدير العام للأمن
العام وممثل عن مدير عام قوى الأمن الداخلي قائد المعهد العميد أحمد عبلا .
أما عن فعاليات المناسبة، ذكر البيان أنه: "بعد عزف النشيد الوطني اللبناني ونشيد الأمن العام، أطلق على
الدورة
اسم " دورة الشهيدين
علي عياش
وبهاء الدين يوسف" ، وفي الختام أُقيم عرض عسكري بالمناسبة."
