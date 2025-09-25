الأمن العام يخرّج دفعة من المأمورين المتمرنين

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في البيان التالي:

Advertisement

إحتفلت في معهد -عرمون، بتخريج مأمورين متمرنين، بحضور العميد جمال الجاروش ممثلاً اللواء العام وممثل عن مدير عام قوى الأمن الداخلي قائد المعهد العميد أحمد عبلا .

أما عن فعاليات المناسبة، ذكر البيان أنه: "بعد عزف النشيد الوطني اللبناني ونشيد الأمن العام، أطلق على اسم " دورة الشهيدين وبهاء الدين يوسف" ، وفي الختام أُقيم عرض عسكري بالمناسبة."