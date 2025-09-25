Advertisement

لبنان

الأمن العام يخرّج دفعة من المأمورين المتمرنين

Lebanon 24
25-09-2025 | 07:53
A-
A+
Doc-P-1421397-638944088380406408.png
Doc-P-1421397-638944088380406408.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام البيان التالي:
Advertisement
إحتفلت المديرية العامة للأمن العام صباح اليوم في معهد  قوى الأمن الداخلي -عرمون، بتخريج مأمورين متمرنين، بحضور العميد جمال الجاروش ممثلاً اللواء المدير العام للأمن العام وممثل عن مدير عام قوى الأمن الداخلي قائد المعهد العميد أحمد عبلا .
أما عن فعاليات المناسبة، ذكر البيان أنه: "بعد عزف النشيد الوطني اللبناني ونشيد الأمن العام، أطلق على الدورة اسم " دورة الشهيدين علي عياش وبهاء الدين يوسف" ، وفي الختام أُقيم عرض عسكري بالمناسبة."
مواضيع ذات صلة
مرقص: الموافقة على تطويع رقيب متمرن اختصاصي وعادي عدد 500 ودركي متمرن عدد 1000 لصالح قوى الأمن الداخلي والموافقة على استخدام 56 أجيراً لصالح قوى الأمن
lebanon 24
25/09/2025 20:58:25 Lebanon 24 Lebanon 24
جامعة العائلة المقدسة تخرّج دفعة 2025
lebanon 24
25/09/2025 20:58:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الهندسة في اللبنانية
lebanon 24
25/09/2025 20:58:25 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: لا حلول خارج إستراتيجية الأمن ‏الوطني واخرجوا من"قصة حصرية السلاح"
lebanon 24
25/09/2025 20:58:25 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للأمن العام

المديرية العامة للأمن

المدير العام للأمن

قوى الأمن الداخلي

المديرية العامة

المدير العام

صباح اليوم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:35 | 2025-09-25
13:22 | 2025-09-25
13:15 | 2025-09-25
13:09 | 2025-09-25
13:03 | 2025-09-25
12:58 | 2025-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24