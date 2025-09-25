Advertisement

لبنان

حزب "الاتحاد" يحيي ذكرى الرئيس جمال عبد الناصر

Lebanon 24
25-09-2025 | 09:02
استذكر حزب "الاتحاد" الرئيس المصري جمال عبد الناصر في ذكرى رحيله عام 1970، معتبرًا أنه حدث مؤلم أصاب النضال العربي بانتكاسة كبرى، وسمح بحدوث تغيرات خطيرة على مسار الصراع مع أعداء الأمة.
وأكد الحزب أن عبد الناصر شكل حالة نهوض ثوري عربي تحرري هدف إلى جمع طاقات الأمة لمواجهة الاستعمار والصهيونية، مشيراً إلى أن القوى الغربية سعت إلى فرض أحادية قطبية واستغلال الانقسامات لتفتيت المجتمعات العربية وإضعاف القدرة على مواجهة الكيان الصهيوني.

وشدد البيان على أن الدعم الأميركي للكيان الصهيوني واستمرار الحصار والتدمير في غزة وخمس دول عربية أخرى يبرهن على غياب الأمان للعرب في مواجهة هذا الكيان.

وأكد الحزب تمسكه بـالخط العروبي النهضوي الذي جسده عبد الناصر، مجدداً العهد على استلهام نهجه النضالي التحرري في مقاومة الهيمنة وتعزيز الوحدة العربية، داعياً الأجيال الجديدة إلى التعلم من تجربة عبد الناصر والسير على دربه لبناء مستقبل عربي حر ومزدهر.
 
(الوكالة الوطنية)
