26
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
26
o
جونية
20
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
11
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد إضاءة "حزب الله" صخرة الروشة… هكذا علّق سلام
Lebanon 24
25-09-2025
|
12:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب رئيس الحكومة
نواف سلام
عبر حسابه على منصة "إكس": "ما حصل اليوم في
منطقة الروشة
يشكل مخالفة صريحة لمضمون الموافقة المعطاة من قبل محافظ مدينة
بيروت
لمنظّمي التحرك الذي على اساسه صدر الإذن بالتجمع والذي نصّ بوضوح على "عدم انارة
صخرة الروشة
مطلقا لا من البر ولا من البحر او من الجو وعدم بث اي صور ضوئية عليها".
Advertisement
تابع:" وعليه اتصلت بوزراء الداخلية والعدل والدفاع وطلبت منهم اتخاذ الإجراءات المناسبة بما فيه توقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق لينالوا جزاءهم إنفاذاً للقوانين المرعيّة الإجراء".
أضاف: "وغني عن القول ان هذا يشكل انقلاباً على الالتزامات الصريحة للجهة المنظمة وداعميها ويعتبر سقطة جديدة لها تنعكس سلباً على مصداقيتها في التعاطي مع منطق الدولة ومؤسساتها".
ختم: "هذا التصرف المستنكر لن يثنينا عن قرار اعادة بناء
دولة القانون
والمؤسسات بل يزيدنا اصراراً على تحقيق هذا الواجب الوطني".
مواضيع ذات صلة
هذه هي دلالات "حزب الله" عن إضاءة صخرة الروشة
Lebanon 24
هذه هي دلالات "حزب الله" عن إضاءة صخرة الروشة
26/09/2025 00:10:03
26/09/2025 00:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
26/09/2025 00:10:03
26/09/2025 00:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يُضيء صخرة الروشة في هذه الأثناء بصورة نصرالله
Lebanon 24
"حزب الله" يُضيء صخرة الروشة في هذه الأثناء بصورة نصرالله
26/09/2025 00:10:03
26/09/2025 00:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حاصباني: منع اضاءة "الحزب" صخرة الروشة رمزية لفرض قرار الدولة
Lebanon 24
حاصباني: منع اضاءة "الحزب" صخرة الروشة رمزية لفرض قرار الدولة
26/09/2025 00:10:03
26/09/2025 00:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة القانون
منطقة الروشة
صخرة الروشة
نواف سلام
حزب الله
الروشة
التزام
بيروت
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزراء حائرون: الرئيس سلام لم يجب على اتصالاتنا
Lebanon 24
وزراء حائرون: الرئيس سلام لم يجب على اتصالاتنا
16:21 | 2025-09-25
25/09/2025 04:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مطر يشيد بالحريريَين ويدعو لدعم نواف سلام
Lebanon 24
مطر يشيد بالحريريَين ويدعو لدعم نواف سلام
16:21 | 2025-09-25
25/09/2025 04:21:18
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصناعة: "حزب الله" يتعاطى بطريقة وقحة مع اللبنانيّين
Lebanon 24
وزير الصناعة: "حزب الله" يتعاطى بطريقة وقحة مع اللبنانيّين
16:18 | 2025-09-25
25/09/2025 04:18:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:08 | 2025-09-25
25/09/2025 04:08:24
Lebanon 24
Lebanon 24
برعاية سويسرية… القوى السياسية تتحاور في الشوف تحت سقف الطائف
Lebanon 24
برعاية سويسرية… القوى السياسية تتحاور في الشوف تحت سقف الطائف
16:00 | 2025-09-25
25/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
Lebanon 24
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
09:00 | 2025-09-25
25/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)
Lebanon 24
قبل فعالية الروشة.. دعوة من قناة "المنار" إلى جمهور الحزب (صورة)
05:26 | 2025-09-25
25/09/2025 05:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
13:22 | 2025-09-25
25/09/2025 01:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
12:15 | 2025-09-25
25/09/2025 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بغاية الجمال: ابنة جورجينا رزق ووليد توفيق تتزوج قريبا في اسبانيا.. وهذه هوية العريس (صور)
Lebanon 24
بغاية الجمال: ابنة جورجينا رزق ووليد توفيق تتزوج قريبا في اسبانيا.. وهذه هوية العريس (صور)
00:41 | 2025-09-25
25/09/2025 12:41:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:21 | 2025-09-25
وزراء حائرون: الرئيس سلام لم يجب على اتصالاتنا
16:21 | 2025-09-25
مطر يشيد بالحريريَين ويدعو لدعم نواف سلام
16:18 | 2025-09-25
وزير الصناعة: "حزب الله" يتعاطى بطريقة وقحة مع اللبنانيّين
16:08 | 2025-09-25
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
16:00 | 2025-09-25
برعاية سويسرية… القوى السياسية تتحاور في الشوف تحت سقف الطائف
15:50 | 2025-09-25
برّي لم يكن معارضاً
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
26/09/2025 00:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
26/09/2025 00:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
26/09/2025 00:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24