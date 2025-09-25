بعد إضاءة "حزب الله" صخرة الروشة… هكذا علّق سلام

كتب رئيس الحكومة عبر حسابه على منصة "إكس": "ما حصل اليوم في يشكل مخالفة صريحة لمضمون الموافقة المعطاة من قبل محافظ مدينة لمنظّمي التحرك الذي على اساسه صدر الإذن بالتجمع والذي نصّ بوضوح على "عدم انارة مطلقا لا من البر ولا من البحر او من الجو وعدم بث اي صور ضوئية عليها".

تابع:" وعليه اتصلت بوزراء الداخلية والعدل والدفاع وطلبت منهم اتخاذ الإجراءات المناسبة بما فيه توقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق لينالوا جزاءهم إنفاذاً للقوانين المرعيّة الإجراء".



أضاف: "وغني عن القول ان هذا يشكل انقلاباً على الالتزامات الصريحة للجهة المنظمة وداعميها ويعتبر سقطة جديدة لها تنعكس سلباً على مصداقيتها في التعاطي مع منطق الدولة ومؤسساتها".



ختم: "هذا التصرف المستنكر لن يثنينا عن قرار اعادة بناء والمؤسسات بل يزيدنا اصراراً على تحقيق هذا الواجب الوطني".