لبنان

بدر نشر صورة للرئيس الشهيد رفيق الحريري: يُستظلُ بظلك دائماً

Lebanon 24
25-09-2025 | 13:03
نشر النائب نبيل بدر عبر حسابه على منصة "فيسبوك" صورة، للرئيس الشهيد رفيق الحريري وكتب: "يُستظلُ بظلك دائماً وابدا يا شهيد لبنان . يا من كنت تحفظ للدولة هيبتها".
