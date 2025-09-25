برّي لم يكن معارضاً

أكدت مصادر مطلعة أن رئيس مجلس النواب لم يكن في أي لحظة خلال الأيام الماضية معارضًا لإقامة النشاط في ، بل إن كل ما يُقال عن رفضه لهذا الحدث غير صحيح إطلاقًا.

برّي، الذي حاول في لحظة معينة القيام بوساطة هدفها تخفيف الاحتقان بين ورئاسة الحكومة، سرعان ما انسحب من هذا المسار بعد صدور قرار رئيس الحكومة بمنع إقامة النشاط.

وتؤكد المصادر أن برّي لم يُبدِ أي انزعاج من الاحتفال، بل كان موقفه منسجمًا مع إتمامه كاملاً.