لبنان

برّي لم يكن معارضاً

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-09-2025 | 15:50
Doc-P-1421583-638944375765323567.jpg
Doc-P-1421583-638944375765323567.jpg photos 0
أكدت مصادر مطلعة أن رئيس مجلس النواب نبيه برّي لم يكن في أي لحظة خلال الأيام الماضية معارضًا لإقامة النشاط في الروشة، بل إن كل ما يُقال عن رفضه لهذا الحدث غير صحيح إطلاقًا.
برّي، الذي حاول في لحظة معينة القيام بوساطة هدفها تخفيف الاحتقان بين حزب الله ورئاسة الحكومة، سرعان ما انسحب من هذا المسار بعد صدور قرار رئيس الحكومة نواف سلام بمنع إقامة النشاط.
وتؤكد المصادر أن برّي لم يُبدِ أي انزعاج من الاحتفال، بل كان موقفه منسجمًا مع إتمامه كاملاً.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

رادار لبنان24

نواف سلام

نبيه برّي

حزب الله

رئاسة ال

نبيه بر

نواف

نبيه

خاص "لبنان 24"

