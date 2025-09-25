Advertisement

لبنان

مطر يشيد بالحريريَين ويدعو لدعم نواف سلام

Lebanon 24
25-09-2025 | 16:21
كتب النائب إياب مطر عبر حسابه على منصة "إكس": "رحم الله عملاق الدولة، الشهيد رفيق الحريري، ووفّق الله دولة الرئيس سعد الحريري، وأعان الله رئيس مجلس وزراء لبنان، دولة الرئيس نواف سلام، في مهامه الحكومية... الدولة، ثم الدولة، ثم الدولة".
