7 محطات اساسية لزيارة قداسة البابا للبنان.. وهذا ما يحصل في حرم القصر الجمهوري

ووفق المعلومات فإن زيارة البابا ستكون على مدى ثلاثة أيام وتتضمن سبع محطات رئيسية ، في وبازيليك سيدة لبنان في ولقاء حاشد مع الشبيبة في وقداس في واجهة البحرية، ولقاء في ساحة في ، وزيارة لدير راهبات في جل الديب وزيارة لدير مار مارون عنايا(ضريح القديس شربل).المصدر لفت الى أن اللجنة التنظيمية لم تنته بعد من إعداد البرنامج بسبب التنسيق الدائم مع دوائر الفاتيكان، حيث من المقرر ان يعلن الفاتيكان رسميا عن الزيارة.وفي سياق متصل، قال مصدر أمني ان الأعمال الجارية في حرم وعلى الطرقات الرئيسية المؤدية الى مداخله وهي عبارة عن عمليات برش الإزفلت وإعادة تعبيد كل هذه الطرقات وتزييحها وصيانتها وإزالة الأعشاب عن جوانب الطريق، بالإضافة الى طلاء الأرصفة وتشحيل الأشجار وخاصةً داخل النطاق الجغرافي للقصر وعلى مداخله باشراف مباشر من لواء الحرس الجمهوري، تندرج في اطار التحضيرات لزبارة قداسة البابا.