Advertisement

لبنان

إحياءّ لذكرى استشهاد نصرالله غداً.. هذه هي الإرشادات العامة

Lebanon 24
26-09-2025 | 04:45
A-
A+
Doc-P-1421754-638944842902505289.webp
Doc-P-1421754-638944842902505289.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إحياءّ للذكرى الأولى لاستشهاد الأمين العام السابق لـ"حزب الله" حسن نصرالله، تمّ توزيع الإرشادات العامة على المشاركين في الفعالية التي تبدأ في تمام الساعة 06:21 يوم غدٍ السبت.
Advertisement

- وقوف المارة على الطرقات في أماكنها
- الترجّل من السيارات
- الخروج إلى الشرفات
- التجمّع في المؤسسات ودور العبادة
- الاستماع إلى مقطوعة تعبيريّة بحالة من السكون والوقار والحزن
- وضع اليد اليمنى على القلوب ورمق السماء برؤوس مرتفعة
- ترداد شعار إنّا على العهد يا نصر الله في ختام الوقفة تجديدًا للميثاق والبيعة لنهج المقاومة والشهداء.
 
مواضيع ذات صلة
حزب الله يعلن برنامج إحياء الذكرى الأولى لاغتيال نصرالله وصفي الدين
lebanon 24
26/09/2025 14:18:54 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد نصر الله وصفي الدين زارت المفتي قبلان
lebanon 24
26/09/2025 14:18:54 Lebanon 24 Lebanon 24
دقيقة صمت في هيروشيما إحياء لذكرى مرور 80 سنة على إلقاء القنبلة الذرية عليها
lebanon 24
26/09/2025 14:18:54 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع الطريق من الكرنتينا باتجاه تمثال المغترب احياء لذكرى الرابع من آب (التحكم المروري)
lebanon 24
26/09/2025 14:18:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمين العام

حسن نصرالله

نصر الله

حزب الله

المقاومة

الشهداء

حسن نصر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:12 | 2025-09-26
07:08 | 2025-09-26
07:01 | 2025-09-26
06:54 | 2025-09-26
06:47 | 2025-09-26
06:39 | 2025-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24