لبنان
إحياءّ لذكرى استشهاد نصرالله غداً.. هذه هي الإرشادات العامة
Lebanon 24
26-09-2025
|
04:45
photos
0
إحياءّ للذكرى الأولى لاستشهاد
الأمين العام
السابق لـ"
حزب الله
"
حسن نصرالله
، تمّ توزيع الإرشادات العامة على المشاركين في الفعالية التي تبدأ في تمام الساعة 06:21 يوم غدٍ السبت.
- وقوف المارة على الطرقات في أماكنها
- الترجّل من السيارات
- الخروج إلى الشرفات
- التجمّع في المؤسسات ودور العبادة
- الاستماع إلى مقطوعة تعبيريّة بحالة من السكون والوقار والحزن
- وضع اليد اليمنى على القلوب ورمق السماء برؤوس مرتفعة
- ترداد شعار إنّا على
العهد
يا
نصر الله
في ختام الوقفة تجديدًا للميثاق والبيعة لنهج
المقاومة
والشهداء.
