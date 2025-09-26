إحياءّ لذكرى استشهاد نصرالله غداً.. هذه هي الإرشادات العامة

Advertisement

إحياءّ للذكرى الأولى لاستشهاد السابق لـ" " ، تمّ توزيع الإرشادات العامة على المشاركين في الفعالية التي تبدأ في تمام الساعة 06:21 يوم غدٍ السبت.- وقوف المارة على الطرقات في أماكنها- الترجّل من السيارات- الخروج إلى الشرفات- التجمّع في المؤسسات ودور العبادة- الاستماع إلى مقطوعة تعبيريّة بحالة من السكون والوقار والحزن- وضع اليد اليمنى على القلوب ورمق السماء برؤوس مرتفعة- ترداد شعار إنّا على يا في ختام الوقفة تجديدًا للميثاق والبيعة لنهج والشهداء.