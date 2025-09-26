Advertisement

لبنان

الحشيمي: بيروت ستبقى عاصمة لابنائها وليست ملكا لحزب او فصيل

Lebanon 24
26-09-2025 | 05:13
Doc-P-1421769-638944856829357314.jpg
Doc-P-1421769-638944856829357314.jpg photos 0
اعتبر النائب بلال الحشيمي إن "إقدام حزب الله على إضاءة صخرة الروشة بصور قياداته يشكل استفزازاً خطيراً للبنانيين واعتداءً صارخاً على العاصمة بيروت، عاصمة كل الوطن".
وقال في بيان :"هذا التصرف يفضح مرة جديدة أن الحزب يضع نفسه فوق الدولة والقانون، ويصرّ على فرض إرادته على اللبنانيين وكأن البلاد رهينة مشروعه الخاص".

و لفت الى ان من "يرفع الصور والشعارات بالقوة لا يقاوم إسرائيل، بل يطعن الدولة ويستبيح كرامة اللبنانيين. بيروت ليست ملك حزب الله ولا أي فصيل، ولن تتحول إلى مسرح استعراضات حزبية أو منصة لفرض أمر واقع على الناس".

واكد  ان "الفتنة الحقيقية يصنعها الحزب بسلاحه واستعراضاته، لا الدولة ولا من يسعى لتطبيق القانون. القضية ليست قضية طوائف، بل قضية وطن يُختطف ودولة تُهان ومؤسسات تُستباح".

وقال : "إننا نقف بوضوح إلى جانب الدولة ورئيس الحكومة نواف سلام في مواجهة هذا التحدي، ونؤكد أن الموقف الوطني الصلب يقتضي رفض أي سلاح خارج الشرعية ورفض الصمت أمام كل محاولة لاختطاف بيروت أو تحويل لبنان إلى رهينة لمشروع حزبي يهدد وحدته ومستقبله".

اضاف :"أما الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فصورته لا تحتاج أن تُرفع على صخرة أو جدار، لأنه محفور في وجدان اللبنانيين جميعاً. والقتلة الذين اغتالوه ومشوا في جنازته لن ننساهم، والتاريخ لن يرحمهم".

وختم :"لبنان سيبقى دولة، وبيروت ستبقى عاصمة لجميع أبنائها، ولن تكون يوماً ملكاً لحزب أو فصيل".
