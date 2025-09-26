Advertisement

لبنان

وزير الدفاع: المهمة الوطنية الاساسية التي يضطلع بها الجيش دائما هي درء الفتنة

Lebanon 24
26-09-2025 | 05:46
A-
A+
Doc-P-1421781-638944877341602208.jpg
Doc-P-1421781-638944877341602208.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن مكتب وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى التالي:
Advertisement
 
ان المهمة الوطنية الاساسية التي يضطلع بها الجيش اللبناني دائما هي درء الفتنة ومنع انزلاق الوضع الى مهاوي التصادم وردع المتطاولين على السلم الاهلي وترسيخ دعائم الوحدة الوطنية. لقد بذل الجيش اللبناني الدماء والارواح والاصابات والاعاقات في سبيل الارض والعلم والكرامة وشرف الانتماء لهذا الوطن ولم ينتظر شكوراً ولا زهوراً من احد، لكن كرامة عسكرييه وضباطه الفخورين الجسورين الميامين تأبى نكران الجميل وتأنف التحامل الظالم وتأسف لالقاء تبعات الشارع على حماة الشرعية والتلطي وراء تبريرات صغيرة للتنصل من المسؤوليات الكبيرة. ان للجيش اللبناني وطناً يصونه ورئيساً يرعاه وقائداً يسهر عليه وشعباً يحبه ويرى فيه الامل الباقي بعد الله ولبنان.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
إليكم عدد مهمات الدفاع المدني التي نُفّذت خلال الـ 24 ساعة الماضية
lebanon 24
26/09/2025 14:20:16 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم عدد المهمات التي نفذها الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية
lebanon 24
26/09/2025 14:20:16 Lebanon 24 Lebanon 24
كم بلغ عدد مهمات الدفاع المدني التي نفذها خلال الـ 24 ساعة الماضية؟
lebanon 24
26/09/2025 14:20:16 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: تحدثت مع وزير الدفاع ورئيس الأركان بشأن خططنا بمدينة غزة وإكمال المهمة
lebanon 24
26/09/2025 14:20:16 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الدفاع الوطني

مكتب وزير الدفاع

الوحدة الوطنية

الجيش اللبناني

وزير الدفاع

ميشال منسى

مكتب وزير

الاهلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:12 | 2025-09-26
07:08 | 2025-09-26
07:01 | 2025-09-26
06:54 | 2025-09-26
06:47 | 2025-09-26
06:39 | 2025-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24