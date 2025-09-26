29
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
27
o
بعلبك
13
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزير الدفاع: المهمة الوطنية الاساسية التي يضطلع بها الجيش دائما هي درء الفتنة
Lebanon 24
26-09-2025
|
05:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن مكتب
وزير الدفاع الوطني
اللواء
ميشال منسى
التالي:
Advertisement
ان المهمة الوطنية الاساسية التي يضطلع بها
الجيش اللبناني
دائما هي درء الفتنة ومنع انزلاق الوضع الى مهاوي التصادم وردع المتطاولين على السلم
الاهلي
وترسيخ دعائم
الوحدة الوطنية
. لقد بذل الجيش اللبناني الدماء والارواح والاصابات والاعاقات في سبيل الارض والعلم والكرامة وشرف الانتماء لهذا الوطن ولم ينتظر شكوراً ولا زهوراً من احد، لكن كرامة عسكرييه وضباطه الفخورين الجسورين الميامين تأبى نكران الجميل وتأنف التحامل الظالم وتأسف لالقاء تبعات الشارع على حماة الشرعية والتلطي وراء تبريرات صغيرة للتنصل من المسؤوليات الكبيرة. ان للجيش اللبناني وطناً يصونه ورئيساً يرعاه وقائداً يسهر عليه وشعباً يحبه ويرى فيه الامل الباقي بعد الله ولبنان.
مواضيع ذات صلة
إليكم عدد مهمات الدفاع المدني التي نُفّذت خلال الـ 24 ساعة الماضية
Lebanon 24
إليكم عدد مهمات الدفاع المدني التي نُفّذت خلال الـ 24 ساعة الماضية
26/09/2025 14:20:16
26/09/2025 14:20:16
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم عدد المهمات التي نفذها الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية
Lebanon 24
إليكم عدد المهمات التي نفذها الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية
26/09/2025 14:20:16
26/09/2025 14:20:16
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ عدد مهمات الدفاع المدني التي نفذها خلال الـ 24 ساعة الماضية؟
Lebanon 24
كم بلغ عدد مهمات الدفاع المدني التي نفذها خلال الـ 24 ساعة الماضية؟
26/09/2025 14:20:16
26/09/2025 14:20:16
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: تحدثت مع وزير الدفاع ورئيس الأركان بشأن خططنا بمدينة غزة وإكمال المهمة
Lebanon 24
نتنياهو: تحدثت مع وزير الدفاع ورئيس الأركان بشأن خططنا بمدينة غزة وإكمال المهمة
26/09/2025 14:20:16
26/09/2025 14:20:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع الوطني
مكتب وزير الدفاع
الوحدة الوطنية
الجيش اللبناني
وزير الدفاع
ميشال منسى
مكتب وزير
الاهلي
تابع
قد يعجبك أيضاً
أمام زواره... إليكم ما قاله سلام عما حصل في الروشة أمس
Lebanon 24
أمام زواره... إليكم ما قاله سلام عما حصل في الروشة أمس
07:12 | 2025-09-26
26/09/2025 07:12:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تعليق... ماذا قال جعجع عن إنارة صخرة الروشة؟
Lebanon 24
أوّل تعليق... ماذا قال جعجع عن إنارة صخرة الروشة؟
07:08 | 2025-09-26
26/09/2025 07:08:44
Lebanon 24
Lebanon 24
البعريني: نُؤيّد سلام في دفاعه عن هيبة المؤسسات
Lebanon 24
البعريني: نُؤيّد سلام في دفاعه عن هيبة المؤسسات
07:01 | 2025-09-26
26/09/2025 07:01:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبار تتناول مطار بيروت... هذه حقيقتها
Lebanon 24
أخبار تتناول مطار بيروت... هذه حقيقتها
06:54 | 2025-09-26
26/09/2025 06:54:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... مقتل "السبع" في العمليّة الأمنيّة في دار الواسعة
Lebanon 24
بالصورة... مقتل "السبع" في العمليّة الأمنيّة في دار الواسعة
06:47 | 2025-09-26
26/09/2025 06:47:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
Lebanon 24
مَن أطفأ فتيل "انفجار" صخرة الروشة؟
09:00 | 2025-09-25
25/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
الآن... إليكم ما تشهده الضاحية الجنوبية
13:22 | 2025-09-25
25/09/2025 01:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"حزب الله" لم يلتزم تعميم رئيس الحكومة وأضاء صخرة الروشة (صور وفيديو)
12:15 | 2025-09-25
25/09/2025 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا أراد أن يقول "حزب الله" من على صخرة الروشة؟
Lebanon 24
ماذا أراد أن يقول "حزب الله" من على صخرة الروشة؟
02:00 | 2025-09-26
26/09/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جرحى في الروشة... إليكم ما جرى هناك
Lebanon 24
جرحى في الروشة... إليكم ما جرى هناك
11:14 | 2025-09-25
25/09/2025 11:14:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:12 | 2025-09-26
أمام زواره... إليكم ما قاله سلام عما حصل في الروشة أمس
07:08 | 2025-09-26
أوّل تعليق... ماذا قال جعجع عن إنارة صخرة الروشة؟
07:01 | 2025-09-26
البعريني: نُؤيّد سلام في دفاعه عن هيبة المؤسسات
06:54 | 2025-09-26
أخبار تتناول مطار بيروت... هذه حقيقتها
06:47 | 2025-09-26
بالصورة... مقتل "السبع" في العمليّة الأمنيّة في دار الواسعة
06:39 | 2025-09-26
شحادة: طموحنا بناء جمهورية رقمية نفتخر بها جميعا
فيديو
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
Lebanon 24
بث مباشر.. اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
11:52 | 2025-09-23
26/09/2025 14:20:16
Lebanon 24
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
كارول سماحة تبكي وترد على من اتهمها بأنها لم تحزن على زوجها بعد وفاته شاهدوا الفيديو
03:08 | 2025-09-20
26/09/2025 14:20:16
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مقابل وجبة "فلافل".. نجمة عالمية مثلت كومبارس مع أحمد زكي شاهدوا الفيديو
04:48 | 2025-09-17
26/09/2025 14:20:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24