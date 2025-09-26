Advertisement

لبنان

قائد القطاع الغربي في اليونيفيل كرّم افراد الوحدة الكورية في طيردبا

Lebanon 24
26-09-2025 | 06:12
قلّد قائد القطاع الغربي في قوات الطوارئ الدولية - اليونيفيل  العاملة  في جنوب لبنان العميد دافيد كولوسي اوسمة الامم المتحدة لعديد الوحدة الكورية ضباطا وافرادا، خلال احتفال اقامته الوحدة  في  مقرها في خراج بلدة طيردبا  - قضاء صور، في حضور  سفير كوريا الجنوبية  جون كيو سوك ،  قائد الوحدة الكورية العقيد هو جون لي، قائمقام صور محمد جفال، نائب رئيس بلدية صور علوان شرف الدين ممثلا رئيس اتحاد بلديات قضاء صور حسن دبوق ، مسؤول حركة "امل"  في اقليم جبل عامل علي اسماعيل، قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش العميد الركن نيقولاس  تابت، قائد فوج التدخل الثاني في صور العميد جهاد خالد وفاعليات.  
استهل الحفل بالنشيد الكوري ونشيد الامم المتحدة، ثم تحدث الجنرال كولوسي واشار الى ان "تسليم ميداليات الامم المتحدة هو تكريم وشهادة على الالتزام والتفاني والخدمة التي يقدمها كل واحد من افراد الوحدة الكورية  لقضية  السلام، كما انها تمنح لأولئك الذين خدموا بشرف ونزاهة واحتراف تحت راية الامم المتحدة"،  وقال:"انها علامة ملموسة على المساهمة في الأمن والاستقرار والتعاون الدولي في سياق غالبا ما يكون معقدا وحساسا كما هو الحال في مهمتنا".

اضاف:"ان تعاونكم مع القوات المسلحة اللبنانية ممتاز وفعال في المجالات كافة  وكذلك التعاون المدني - العسكري والدعم الطبي وتنظيم الدورات لصالح الشعب اللبناني"، وأشاد بمهمة الوحدة الكورية قائلا:"تظهرون الشجاعة والانضباط وروح الفريق تعملون جنبا الى جنب مع زملاء من جميع انحاء العالم متجاوزين الحواجز اللغوية والثقافية والعملية لتحقيق هدف مشترك".

وختم شاكرا قائد الوحدة الكورية "الذي اظهر في هذه الفترة حس المسؤولية واجتهاد غير عادي لتحقيق الاهداف المرسومة". 

ثم كانت مأدبة غذاء على شرف الحضور. 

اشارة الى انه ومنذ  بدء انتشارها، دأبت الكتيبة الكورية على تنفيذ مهامها في إطار تفويض اليونيفيل، بهدف ترسيخ الاستقرار والسلام في جنوب لبنان، وخلال الأعوام ال18 الماضية، عززت الكتيبة علاقاتها مع المجتمع المحلي عبر مشاريع إنمائية متنوعة تشمل تقديم المساعدات المدنية، الرعاية الطبية، وتنظيم صفوف في التايكوندو واللغة الكورية والخياطة وصناعة الصابون واللحف، ما ساهم في ترسيخ الثقة المتبادلة مع الأهالي. وقد شكل هذا الحفل مناسبة للتعبير عن الشكر والاحترام لتضحيات أفراد الكتيبة الكورية وإخلاصهم، من جانب اليونيفيل ومن جانب المجتمع المحلي في جنوب لبنان.

من جهتها أكدت الكتيبة أنها "ستواصل التزامها بمهام حفظ السلام في إطار الأمم المتحدة، كما ستستمر في تعزيز تعاونها الوثيق مع المجتمع المحلي، بما يضمن أداء نموذجيا للمهام الموكلة إليها من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".
