مسؤول إيراني كبير سيُشارك غداً في ذكرى نصرالله... من هو؟

أفادت معلومات الـ "أم تي في" أن أمين للأمن القومي سيصل غداً إلى للمشاركة في ذكرى اغتيال السابق لحزب الله .

وبحسب المعلومات، طلب لاريجاني مواعيد من مسؤولين رسميين.