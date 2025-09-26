29
لبنان
مسؤول إيراني كبير سيُشارك غداً في ذكرى نصرالله... من هو؟
Lebanon 24
26-09-2025
|
06:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت معلومات الـ "أم تي في" أن أمين
المجلس الأعلى
للأمن القومي
الإيراني
علي لاريجاني
سيصل غداً إلى
لبنان
للمشاركة في ذكرى اغتيال
الأمين العام
السابق لحزب الله
حسن نصرالله
.
وبحسب المعلومات، طلب لاريجاني مواعيد من مسؤولين رسميين.
