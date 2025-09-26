Advertisement

لبنان

مسؤول إيراني كبير سيُشارك غداً في ذكرى نصرالله... من هو؟

Lebanon 24
26-09-2025 | 06:26
أفادت معلومات الـ "أم تي في" أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني سيصل غداً إلى لبنان للمشاركة في ذكرى اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله.
وبحسب المعلومات، طلب لاريجاني مواعيد من مسؤولين رسميين. 
 
