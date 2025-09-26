باسيل: ما جرى في الروشة إهانة للسلطة وعجز في ملف السيادة

Advertisement

علّق رئيس ، النائب ، على واقعة إضاءة صخرة الروشة، معتبرًا أن ما جرى "أظهر عجز السلطة في ملف السيادة، وكان مشهدًا مهينًا لها"، موضحًا أن هذه السلطة "رضخت لضغوط خارجية واتخذت قرارات لا تملك القدرة على تنفيذها"، رغم مطالبة بورقة حكومية لبنانية واضحة بشأن ملف حصر السلاح.وخلال عشاء لهيئة قضاء البترون، حذّر من محاولات "إلقاء فشل السلطة على عاتق الجيش"، مشددًا على أن "مهمة الجيش هي حماية ، لا الدخول في مواجهة مع شعبه". كما أكد أن التيار سيواصل نشاطه على امتداد الأراضي ، معتبرًا أن "البترون ستكون النموذج في العمل الانتخابي الذي يعمم على كل لبنان".وفي سياق آخر، أعاد باسيل التأكيد على تياره بملاحقة حاكم السابق ، واصفًا محاسبته بأنها "عبرة لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على أموال اللبنانيين". وأوضح أن " الحر هو الوحيد الذي يجرؤ على مواجهة سلامة"، لافتًا إلى أن "المنظومة تسجن الكفاءات مثل رولان ، الذي رفع مداخيل الخزينة، فيما يُطلق سراح سلامة بكفالة قدرها 14 مليون دولار من دون مساءلته عن مصدرها"، معتبراً ذلك "جريمة تبييض أموال موصوفة".