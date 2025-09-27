وقائع يُخفيها "حزب الله" عن "تفجير البيجرز"

كتب معروف الداعوق في "اللواء": بعد مرور عام على "مذبحة اجهزة البيجرز"، والتي ذهب ضحيتها قرابة الاربعة آلاف بين قتيل ومصاب من عناصر وكوادر ، لم يصدر عن الحزب اي بيان او موقف يشرح فيه ملابسات هذه الضربة الموجعة، او قيامه باجراء اي تحقيقات تسلط الاضواء على كيفية حصول هذه العملية، وتكشف المسؤول المباشر عنها، ليعرف الرأي العام اللبناني وجمهور الحزب تحديداً، حقيقة ما حصل. كل ما صدر حول عملية "البيجرز"، كان عن الاعلام الاسرائيلي والاميركي، والصحافة الاجنبية، والتي ذهبت في معظمها الى ان جهاز المخابرات الاسرائيلي " "، تمكن من اختراق الحزب، من خلال انشاء شركة واجهة لصناعة "البيجرز" تولى عبرها من تفخيخ الاجهزة بمواد متفجرة، يصعب اكتشافها، وتم شحنها بعد ذلك الى ، وتفجيرها عن بُعد في ذلك اليوم المشؤوم..

في اعتقاد مراقبين ان السبب الاساس في الحزب الصمت حول عملية تفجير "البيجرز"، تجنب تسمية مسؤولين بارزين بالحزب، كانوا مسؤولين عن عملية استيراد وشحن هذه الاجهزة، بعدما انطلت عليهم عملية التفخيخ، ولم يستطيعوا كشفها، تفادياً للتشهير بهؤلاء او تعريضهم لمخاطر محتملة، في حين يذهب البعض الى ان تجاهل الحزب كشف الحقيقة كاملة في هذه الجريمة، التستر على حجم الاختراقات والفساد السائد في صفوف الحزب، والتي ادت الى هذه الكارثة الدموية، وإبقاء الامر محصورا ضمن الحلقة الضيقة، من دون التسبب بفضائح وتداعيات.