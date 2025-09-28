في الذكرى الأولى لاغتيال نصر الله.. هذا ما قالته "حماس"

أصدرت حركة بيانًا بمناسبة مرور عام على اغتيال لحزب الله السيد حسن نصر الله، معتبرة أن العملية التي نفذها الجيش في 27 أيلول الماضي شكّلت "جريمة تستهدف ودعمها المتواصل لفلسطين".

وقالت "حماس": "نستذكر بكل تقدير وتثمين مواقف وأدوار سماحة السيّد المجاهد الشهيد حسن نصر الله البطولية والمشرّفة في نصرة ودعم وإسناد المقاومة ولا سيما خلال معركة طوفان المستمرة"، مؤكدة أن "التضحيات الجسام للمقاومة في ودماء أبنائها وقادتها ، قد تعانقت مع تضحيات وجهاد شعبنا وامتزجت مع دماء أبنائه وقادته، على درب تحرير القدس والأقصى وفلسطين".

وتابعت: "إن الاغتيالات الغادرة والجبانة التي نفذها الكيان الصهيوني ضد قادة المقاومة على مر التاريخ لم تفلح في كسر إرادتها، وإخماد جذوة المقاومة المتجذرة فيها ضد العدو الصهيوني، بل جعلتها أكثر قوة وبأسا وإصرارا على التمسك بمبادئها حتى تحقيق تطلعاتها في تحرير الأرض والمقدسات".





كما شددت حماس في بيانها، على تضامنها مع لبنان في مواجهة "الاعتداءات المتكررة"، داعية والإسلامية إلى دعم صموده وتعزيز وحدة الموقف العربي في مواجهة "مخططات الاحتلال".