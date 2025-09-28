Advertisement

لبنان

هل يقاطع سلام والوزراء الجلسة التشريعية؟

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
28-09-2025 | 01:15
كشف رئيس الحكومة نواف سلام أن "العديد من القوى السياسية وحتى المستشارين إقترحوا عليه جملة من الأفكار للرد على كسر قرار منع اضاءة صخرة الروشة، منها الإعتكاف او الإستقالة، والبعض الآخر تحدث عن ضرورة محاسبة قادة الأجهزة الأمنية".
ونقل مصدر نيابي كان زار سلام في اليوم التالي لاحتفالية الروشة إن "رئيس الحكومة أكد أن كل هذه الأفكار غير واردة لديه من منطلق أنه رجل دولة ولا يقوم بأي خطوة تدل عن ضعف، إلا أن الفكرة الأنسب والتي لاقت إجماعاً بين زواره يومها كانت إمكانية عدم حضوره وعدد كبير من الوزراء الجلسة التشريعية غداً الإثنين، في دلالة وإشارة واضحة الى أن هناك عتباً ما ويجب أن يظهر، إلا أن أي قرار حاسم لم يتخذ حتى الساعة".
 

يذكر ان مجلس النواب سيعقد جلسة تشريعية غدا لبحث جدول أعمال من 17 بنداً، ولم يدرج على جدول الاعمال قانون الانتخاب وتعديلاته المطروحة من قبل 61 نائبا.

المصدر: خاص "لبنان 24"
