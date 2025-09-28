Advertisement

لبنان

حادث مأسوي في الصالومي.. شاب يخسر حياته بسبب "دراجة"

Lebanon 24
28-09-2025 | 02:20
A-
A+
Doc-P-1422418-638946481416036008.jpg
Doc-P-1422418-638946481416036008.jpg photos 0
توفي مواطن وأصيبت شابة كانت معه بجروحٍ بليغة، جرّاء حادث اصطدام دراجة نارية بسيارة على طريق الصالومي.
 
وعلى الأثر، جرى نقل الشابة المُصابة إلى إحدى المستشفيات، فيما فتحت القوى الأمنيّة تحقيقاً بالحادث.
 
 
 
صيبة

فيات

بليغ

