لبنان

في الجنوب.. هذا ما حصل مع "مختار"!

Lebanon 24
28-09-2025 | 02:33
Doc-P-1422424-638946492040105791.jpg
Doc-P-1422424-638946492040105791.jpg photos 0
تعرّض مختار جنسنايا هادي يوسف وزوجته سيدة عبدالله، لحادث سقوط عن مركبة الـ"ATV" على طريق وادي الليمون - قضاء جزين في الجنوب.
وأسفر الحادث عن إصابة الزوجة بجروح خطيرة في الرأس، فيما أصيب يوسف برضوض طفيفة وهو بحالة جيدة.

طريق وادي

قضاء جزين

هادي يوسف

جزين

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24