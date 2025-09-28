في الجنوب.. هذا ما حصل مع "مختار"!

تعرّض مختار جنسنايا وزوجته سيدة عبدالله، لحادث سقوط عن مركبة الـ"ATV" على الليمون - في الجنوب.

وأسفر الحادث عن إصابة الزوجة بجروح خطيرة في الرأس، فيما أصيب يوسف برضوض طفيفة وهو بحالة جيدة.

