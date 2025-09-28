Advertisement

لبنان

صورة نادرة لنصرالله في شبابه.. شاهدوها!

Lebanon 24
28-09-2025
تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة تظهر بطاقة هوية قديمة عائدة لأمين عام "حزب الله" السّابق الشهيد السيد حسن نصرالله.
وأظهرت الوثيقة صورة لنصرالله في شبابه، فيما كُتب عليها إنه "مواليد 1960"، ووالدته السيدة نهدية صفي الدين.
 
 
