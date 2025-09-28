Advertisement

لبنان

فيديو متداول في منطقة مار مخايل... إليكم ما فعله شخصٌ بإحدى الفتيات

Lebanon 24
28-09-2025 | 06:02
A-
A+
Doc-P-1422492-638946623730264932.jpg
Doc-P-1422492-638946623730264932.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
Advertisement

في إطار المكافحة المستمرّة لكل أنواع الجرائم، من قبل القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، حول إقدام شخص مجهول الهويّة على متن دراجة آليّة من دون لوحة تسجيل، على نشل حقيبة يد لإحدى السّيدات في محلّة مار مخايل، وذلك عند السّاعة 22:40 من تاريخ 13-9-2025. وقد جرى تداول فيديو يُظهِر المشتبه فيه أثناء تنفيذه عمليّة النّشل.

على أثر ذلك، باشرت عناصر المفرزة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعل وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت من تحديد هويّته، ويُدعى:

ح. ع. (مواليد عام 1985، لبناني)
بتاريخ 14-9-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته دوريّة من المفرزة في المحلّة المذكورة، على متن دراجة آليّة من دون لوحة تسجيل، جرى ضبطها، وحبّة مخدّرة، ومفاتيح سيّارات ومنازل، ومبلغ مالي، إضافةً إلى ضبط قفّازات وكمّامات وبطاقة هويّة عائدة للمواطنة التي تمّ نشلها في اليوم السّابق. كذلك، تمّ ضبط لوحة تسجيل الدرّاجة بداخلها، بحيث كان يقوم بنزعها قبيل تنفيذه أيّ عمليّة نشل.

سُلّم الموقوف والمضبوطات إلى القطعة المعنيّة، وبوشر التّحقيق معه، واعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذه العديد من عمليّات النّشل في عدّة مناطق من مدينة بيروت، منها: الأشرفيّة، الجميّزة، ومار مخايل.
 
Image
مواضيع ذات صلة
معلومات عن إغلاق الجيش لتقاطع كنيسة مار مخايل
lebanon 24
28/09/2025 14:26:53 Lebanon 24 Lebanon 24
رسامني: إعادة تأهيل مار مخايل فعل صمود ورسالة أمل للبنانيين
lebanon 24
28/09/2025 14:26:53 Lebanon 24 Lebanon 24
اليونسكو: إعادة تأهيل محطة مار مخايل وإحياء "التياترو الكبير" في بيروت
lebanon 24
28/09/2025 14:26:53 Lebanon 24 Lebanon 24
طرد سوريّ من هذه البلدة... إليكم ما فعله بفتيات
lebanon 24
28/09/2025 14:26:53 Lebanon 24 Lebanon 24

شعبة العلاقات

بيروت

لبنان

المعن

العلا

دوري

ما ن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:22 | 2025-09-28
07:03 | 2025-09-28
07:00 | 2025-09-28
06:59 | 2025-09-28
06:49 | 2025-09-28
06:41 | 2025-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24