Advertisement

لبنان

أحدهم فارق الحياة... 4 أشخاص نُقِلوا إلى المستشفى ما الذي حصل معهم في صور؟

Lebanon 24
28-09-2025 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1422497-638946632262620293.jpg
Doc-P-1422497-638946632262620293.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عملت فرق الدفاع المدني اللبناني والهيئة الصحية على نقل اربعة سوريين، أصيبوا اثناء مزاولة رياضة السباحة عند شاطئ مدخل صور الشمالي، الى مستشفيات المنطقة، حيث فارق احدهم الحياة غرقاً هناك.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
اطلاق نار داخل حانة في مدينة أناكوندا في ولاية مونتانا الاميركية يودي بحياة 4 أشخاص
lebanon 24
28/09/2025 19:36:02 Lebanon 24 Lebanon 24
سقط من الطابق الثالث.. ابن السنتين فارق الحياة في وادي خالد
lebanon 24
28/09/2025 19:36:02 Lebanon 24 Lebanon 24
في عكار.. فارق الحياة جراء سقوطه عن سطح أحد الأبنية أثناء تأديته عمله
lebanon 24
28/09/2025 19:36:02 Lebanon 24 Lebanon 24
كان برفقة إبنه... هكذا فارق ابٌ الحياة صباح اليوم
lebanon 24
28/09/2025 19:36:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الشمالي

الشمال

لبنان

رياض

فيات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:29 | 2025-09-28
12:16 | 2025-09-28
12:13 | 2025-09-28
12:06 | 2025-09-28
11:58 | 2025-09-28
11:53 | 2025-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24