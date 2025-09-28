أحدهم فارق الحياة... 4 أشخاص نُقِلوا إلى المستشفى ما الذي حصل معهم في صور؟

عملت فرق الدفاع المدني اللبناني والهيئة الصحية على نقل اربعة سوريين، أصيبوا اثناء مزاولة رياضة السباحة عند شاطئ مدخل صور ، الى مستشفيات المنطقة، حيث فارق احدهم الحياة غرقاً هناك.

Advertisement