برّي: نُحاول تكريس ثقافة الوحدة الوطنية والعيش المشترك

أحيت حركة "أمل"– شعبة بلدة عنقون ذكرى أفواج اللبنانية– أمل، باحتفال جماهيري حاشد، تقدمه عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي، وعضو المكتب السياسي لحركة "أمل" بسام كجك، ومسؤول الإعداد والتوجيه في إقليم الجنوب علي الصفاوي (أبو أحمد)، إلى جانب فعاليات سياسية واجتماعية، وممثلي أحزاب وقوى وطنية، ورؤساء بلديات، وحشد من أهالي البلدة، وذلك في حسينية البلدة.استهل بآيات من الذكر الحكيم تلاها المقرئ الشيخ علي حسون، ثم النشيدين الوطني وحركة "أمل"، عزفتهما الفرقة الموسيقية لجمعية "كشافة الرسالة الإسلامية".قبيسيوألقى النائب هاني قبيسي كلمة استهلها باستذكار وتضحياتهم في سبيل تحرير وعزة الوطن، مؤكدا أنهم "عرفوا تماما الطريق الذي سلكوه، مقدمين أنفسهم قرابين للوطن، ومؤمنين بفكر الإمام ورسالة الرئيس "، ومشيرا إلى "ضرورة البقاء على نهج ورسالة الشهداء".وأضاف قبيسي: "نحاول في تكريس ثقافة الوحدة الوطنية والعيش المشترك من خلال ما يقوم به الرئيس في كل ، سواء في زمن الحرب حيث فاوض العالم بأسره، أو في زمن السلم حيث سعى لإنقاذ المؤسسات بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وطنية، لكي يكون وطننا في مسار آمن على مستوى مؤسساته ودولته".وأكد رفض الفتن الداخلية والمشكلات الخارجية"، مشددا على أن "لبنان يجب أن يبقى وطن العيش المشترك والتفاهمات والحوار لحماية البلاد من الفتن"، داعيا الدولة إلى "تحمل مسؤولياتها في حماية أبنائها وصون قضيتهم ورسالتهم".وتابع: "لبنان لا يحمى من غطرسة وإجرام العدو الصهيوني إلا بوحدة داخلية – وحدة شعب وجيش وحكومة ودولة – نقف جميعا في موقف واحد، وهذا ما يسعى إليه بشكل دائم لحماية لبنان".وأردف: "هذه السياسة الحقيقية هي التي تسد الطريق أمام كل من يحاول إضعاف لبنان أو فرض التنازلات عليه".وختم قبيسي مؤكدا أن "المقاومة وصمود الشعب اللبناني هما ما جعلا العالم كله يعترف بلبنان ويحاول التفاوض معه، لا تركه وحيدا أمام العدو".واختتم الاحتفال بمجلس عزاء حسيني تلاه السيد نصرات قشاقش.